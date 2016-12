Qui a lancé la tradition de la paille dans le café?

SEPT-ÎLES | Deux prétendants affirment être à l’origine de la tradition des citoyens de Sept-Îles de boire leur café avec une paille.

La coutume de la paille dans le café à Sept-Îles remonte à plus de 40 ans, mais son origine n’est pas établie avec certitude.

Tout le monde sur la Côte-Nord boit maintenant son café à la paille et cette coutume pourrait s’étendre à la grandeur du Québec.

Un voyageur de la 138

Gérard Blanchard est convaincu qu’il est l’instigateur de cette coutume.

L’idée lui est venue avec l’ouverture de la route 138 en gravier entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre en 1976. M. Blanchard travaillait alors pour Loto-Québec et livrait les billets de loterie dans tous les points de vente de la Côte-Nord.

«Je venais de boire une gorgée en conduisant à Sept-Îles lorsque le véhicule devant moi a freiné au dernier instant pour tourner. Je me suis dit, “jamais un café va me mettre dans le trouble et causer un accident”», affirme M. Blanchard.

Il raconte alors être entré au Tim Hortons pour demander un café avec une paille. La serveuse a trouvé que c’était une bonne idée. «Elle l’a proposée à tous les clients par la suite», ajoute le retraité.

Gros buveur de café, monsieur Blanchard en emportait trois pour voyager de Sept-Îles à Havre-Saint-Pierre (près de trois heures de route). À mi-chemin, dans le village de Rivière-au-Tonnerre, il lui restait encore un café et une paille pour siroter en toute sécurité.

Un camionneur en colère

Une autre citoyenne, Line Tremblay, a une version bien différente du début de cette tradition.

Elle affirme avoir été témoin à la même époque de l’arrivée théâtrale d’un camionneur dans un restaurant.

«Il était souillé de café et sacrait à tue-tête. De toute évidence, il venait de s’en renverser sur lui en conduisant. Soudain, il a aperçu une paille dans une liqueur. Il s’est exclamé: “c’est ça qu’il me faut dans mon café sur la route”. Tout le monde a ri, mais, finalement, ce n’était pas une méchante idée», affirme la dame.

Cette version est appuyée par l’actuel propriétaire des Tim Hortons de Sept-Îles, Réal Ringuette.

Quant à lui, le doyen des employés des restaurants Tim Hortons de Sept-Îles, Yves Thibault, confirme que depuis son embauche il y a 31 ans, on a toujours offert une paille avec le café.