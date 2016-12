Record mondial: une «speedrun» de Dark Souls III en 70 minutes

Un joueur a battu un record Dark Souls III devant ses abonnés Twitch.

Ce n’est pas un secret, la série «Souls» est vraiment difficile. Bon, bon, il y en a qui vont dire «C’est pas vrai! Moi je suis capable. Je trouve ça facile!!!11!11!! » Bravo. La série n’est pas la plus difficile, mais fait certainement partie de la liste.

Voilà pourquoi ce speedrunner, Qtt Six, mérite des félicitations aujourd’hui. Trouvé par PC Gamer, le joueur a réussi à battre tous les «boss» et le DLC Ashes of Andriel en moins de 70 minutes.

Le joueur a visiblement développé une stratégie très précise...mais, il y a du talent derrière ça, aussi.

Bravo.