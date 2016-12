Remparts : une mer calme pour Philippe Boucher

Partisans des Remparts de Québec, vous pourrez compléter vos emplettes de Noël et cuisiner les victuailles du Réveillon sans craindre qu’une transaction majeure ne perturbe votre quotidien!

«J’ai eu quelques discussions avec d’autres directeurs généreux, mais comme c’est souvent le cas, je prévois une accalmie jusqu’au retour de la pause de Noël», a mentionné jeudi le patron des opérations hockey des Remparts de Québec, Philippe Boucher.

En séance de formation dans un endroit où la neige ne tombe jamais et la glace se masse dans les verres, Boucher n’a pas bu la tasse quand la vague de transactions a déferlé à travers le circuit Courteau durant la dernière semaine.

«Je n’ai pas été étonné par les transactions réalisées par les Islanders de Charlottetown ou le Titan d’Acadie-Bathurst. Ces formations étaient à la recherche de défenseurs d’expérience ou d’un gardien de but (Islanders) et elles ont comblé leurs besoins immédiats», ajoute Philippe Boucher.

LES FORCES DE L’ENERTIE

Si la liste d’emplettes de certains clubs était connue de tous depuis le conventum des dégés tenu durant le Challenge CCM midget AAA à Gatineau, quelques hommes de hockey constatent que plusieurs transactions semblent coincées dans un amas de glace depuis une semaine.

L’embâcle serait causé par l’inertie par quelques organisations qui souhaitent prendre des décisions en collégialité ou celles confrontées à des requêtes d’échanges formulées par des joueurs.

«Au sein de certains clubs, on peine à savoir qui prend la décision finale. Tu as parfois l’impression de discuter avec Dupond et Dupont!», a émis un vétéran directeur général sous le couvert de l’anonymat.

«Je seconde cette affirmation! Puis, on constate tous qu’il reste de gros morceaux à bouger à travers la ligue», a enchaîné Philippe Boucher, reconnu pour ne pas s’enfarger les pieds dans le sable quand vient le temps de dégainer.

CATÉGORIE A

Parmi les joueurs d’impacts toujours dans les limbes du marché transactionnel, notons les attaquants Julien Gauthier, des Foreurs de Val-d’Or et membre d’Équipe Canada junior, ses coéquipiers François Beauchemin (20 ans) et Étienne Montpetit (un gardien de 19 ans).

Dans le cas de Gauthier, aucune annonce ne pourrait être effectuée avant la fin des championnats mondiaux junior le 5 janvier.

À Rimouski, Tyler Boland, un 20 ans à l’emploi de l’Océanic de Rimouski, son coéquipier défenseur de 19 ans Simon Bourque n’ont pas encore changé d’adresse. L’histoire nous apprend que le dégé Serge Beausoleil n’est pas un vendeur ou magasineur compulsif.

Puis, après avoir amorcé une cure de rajeunissement en cédant le défenseur étoile Nicolas Meloche aux Islanders, les Olympiques de Gatineau sont courtisés pour céder les services du Russe Yakov Trenin, qui sera actif sous les couleurs de son pays au mondial junior.