Super Mario Run: 40 millions de téléchargements en quatre jours

Super Mario Run a beaucoup de succès depuis sa sortie le 15 décembre. En plus, le jeu mobile est toujours seulement accessible aux utilisateurs iOS!

Le jour de son lancement, Super Mario Run aurait été téléchargé plus de 2,85 millions de fois. Quatre jours plus tard, Nintendo confirmait que son jeu avait été téléchargé plus de 40 millions de fois, établissant un nouveau record sur la boutique Apple, rapporte The Verge.

#SuperMarioRun a été téléchargé plus de 40 millions de fois à travers le monde en 4 jours! Un merci tout spécial à vous les joueurs! pic.twitter.com/6I3NyYrQgD — Nintendo of Canada (@NintendoCanada) December 21, 2016

Le jeu Super Mario Run est gratuit pour quelques niveaux. Si vous voulez profiter du reste du jeu, vous devez payer 14$. Les statistiques sorties par Nintendo décrivent le téléchargement initial, alors on ne sait toujours pas combien des 40 millions de téléchargements ont acheté le jeu.