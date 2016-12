Un «gentil pédophile» reste en prison

«Il s’est fermé à nous après l’audience. On tentait de discuter, mais il coupait court à la conversation. Il exprimait qu’on voulait le formater, selon ses mots. Il se décrit comme un bon pédophile, pas un mauvais», a noté son ALC.

Entre le début de sa retraite en 1987 et son arrestation en mars 2013, celui qui a piloté des avions pour l’armée et divers premiers ministres a passé tous ses hivers en République dominicaine.

L’aîné s’était même filmé en pleine action avec elles et conservait cette «banque de souvenirs» dans son ordinateur. Sa collection de pornographie juvénile comptait plus de 14 600 fichiers.

«Elles n’ont jamais été maltraitées. Elle n’avaient pas d’oeil au beurre noir, pas de jambe cassée. [...] Je ne sais pas si je leur ai fait du bien, mais elles revenaient me voir», s’est justifié l’octogénaire.

Il lui sera interdit d’utiliser un ordinateur et de posséder du matériel sexuellement explicite. L’aîné ne pourra pas non plus être en présence de mineures ou d’autres criminels.