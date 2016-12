Voici les 10 applications qu’il te faut pour faire «lever le party»

Fini les «partys» du temps des fêtes qui se terminent avec une pointe de tarte au sucre à 10 pm, car cette année, Le sac de chips a votre party à cœur!

On vous propose aujourd'hui 10 applications plus différentes les unes que les autres qui mettront assurément vos invités dans un «mood» festif!

Au lieu que tout le monde soit sur son téléphone a envier les «partys» des autres sur Facebook, vous allez plutôt vous servir de votre cellulaire pour faire des envieux à votre tour, car c’est votre soirée qui sera mémorable.

1. Vérité ou Shooter

Application 100% québécoise, «Vérité ou Shooter» a été créé par la «gang »des Poids lourds du retour à CKOI 96,9 FM. Depuis sa sortie la semaine passée, elle est l’application la plus téléchargée au Canada. Ce n’est pas rien! Bravo!

«Vérité ou Shooter» est un genre de «vérité ou conséquence» très croustillant où la personne qui ne veut pas répondre aux questions salées des autres joueurs a pour conséquence de prendre un shooter de différentes natures...

Ce qui est cool avec cette application, c’est que puisqu’elle est québécoise, le langage utilisé semble tout droit sorti d’un party de famille. Fun garanti!

Gratuit. Sur Iphone et Android

2. Heads Up

Une application mise sur le marché par Ellen Degeneres et son émission. Un concept simple, mais ô combien efficace! «Heads Up» est le bon vieux classique du «nom collé dans le front» que la personne doit trouver. Offrant 18 thèmes, la personne qui porte le cellulaire à son front doit trouver le nom inscrit, et ce, en posant comme question seulement un mot. Les autres joueurs ne peuvent répondre que par oui ou pas non. Une minuterie rajoute au challenge de ce jeu super simple, mais toujours divertissant!

0,99$. Sur Iphone et Android.

3. Party Mixer

Cette application est vraiment «cool», car elle permet à toute personne de devenir DJ instantanément en mixant deux chansons différentes ensemble. L’application propose des tandems de chansons qu’elle mixe pour vous faire danser, par exemple, sur le «beat» de Lady Gaga, mais avec la voix Michèle Richard! Des mixs improbables sont à prévoir et en plus de danser, on rigole au maximum, car parfois, le résultat est désastreux. De plus, l’application permet d’enchainer des chansons et de les emboiter une dans l’autre à la perfection.

Gratuit. Sur Iphone et Android

4. Evil Apples

Evil Apple est un genre de «Cards Against Humanity», mais version «politically incorrect» et beaucoup plus salée. Pendant que «Cards Against Humanity» joue davantage sur les combinaisons drôles et improbables de terminaisons de phrases, «Evil Apples» nous fait «lâcher de OH NON!» bien sentis, car les options que nous propose le jeu sont assez grivoises ou salaces. On adore.

Gratuit. Sur Iphone et Android

5. Dance Party

Voici LE jeu de danse qu’il vous faut! «Dance Party» ressemble beaucoup à «Dance Revolution», mais dans une version beaucoup plus «chill», convivial, avec de la bonne musique actuelle et où les compétiteurs s’affrontent en ayant leur profil à l’écran. Connectable avec la télé et le Wiimote, l’application propose une foule de styles de danse et saura mettre en branle la soirée. Vous allez danser et vous allez rire en masse en regardant «matante» Georgette «se faire aller le bassin». C’est assurément la prémisse d’un bon party.

Gratuit. Sur Iphone et Android

6. Cards Against Humanity

Ce jeu de table a été un des plus grands succès de l’an dernier. Pour ceux qui ne le savaient pas, «Cards Against Humanity» est aussi disponible en version mobile et le résultat est aussi divertissant. Le but? Terminer la première partie des phrases des autres joueurs. Ça donne des fous rires interminables et surtout de beaux malaises qui deviendront des «insides» pour le reste de la soirée!

Gratuit. Sur Iphone et Android

7. Bounded

Bounded est vraiment une application originale qui vaut son 3,99$. Le but est simple : danser à deux comme des pros. Les deux danseurs amateurs doivent mettre leur pouce sur le téléphone et ensemble, ils doivent bouger vers les directions que Bounded suggère. Si vous êtes synchros les deux, l’application vous permet de continuer à danser, si non, elle vous force à développer vos «skills» de danseur contemporain en tandem. Un impératif cette année!

3,99$. Sur Iphone et Android

8. Truth or Dare

«Vérité ou conséquence» était un impératif pour l’adolescent qui voulait «frencher» ou montrer sa «coolitude». Hé bien, il est maintenant possible de revivre son adolescence dans un «party» de famille ou d’amis, mais au lieu de «donner un bec» à son «crush» de secondaire de 3, on fait plutôt la bise dans le front avec du rouge à lèvre à «mononcle» Guy. Beaucoup de «lols» pour cette version mobile de «Vérité ou conséquence»

Gratuit. Sur Iphone et Android

9. Reverse Charades

Ce jeu est un de nos favoris, car il s’inspire du bon vieux classique de la charade mimée, mais cette fois-ci, plutôt qu’un seul joueur soir convié à avoir l’air ridicule en gesticulant devant le reste du groupe, c’est le reste du groupe qui doit, ensemble, essayer de faire comprendre au joueur solo de quel mot il s’agit. On devrait filmer des parties de «Reverse Charades», car c’est un divertissement sans nom. Huit personnes de votre famille ou amis qui essaient de mimer le mot «tasse à café» ensemble, ça n’a pas de prix.

Gratuit. Sur Iphone et Android

10. This or That

On a déjà tous joué entre amis à «Si tu n’avais pas le choix de choisir entre ceci ou cela, tu ferais quoi?» Évidemment on y va toujours de trucs «dégueus» et invraisemblables et «This or That» l’a bien compris. Ce qui est bien est que l’on peut cumuler des points et selon les réponses aux valeurs variables, on découvre la personne du groupe qui ne recule devant rien. Les plusieurs débats éthiques absurdes que le jeu créera pimentera votre soirée!

Gratuit. Sur Iphone et Android

Voilà chers «partys animals», vous avez quelques belles options pour que votre «party» lève et devienne mémorable pour les 10 prochaines années. Un petit tour à la SAQ et un autre sur le Apple Store et c’est clé en main.

Joyeuses fêtes!