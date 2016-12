Willkommen in der Realen, Frau Merkel

Il n’y avait guère eu, sur le sol allemand, que les attaques menées par des individus seuls, à Würzburg et à Ansbach, en juillet 2016, largement éclipsées par le carnage survenu à Nice en même temps.

La presse allemande et les autorités gouvernementales étaient donc sur la même longueur d’onde quant au traitement à leur donner: il s’agissait de minimiser.

À Würzburg et à Ansbach, on évoqua le «déséquilibre» mental des auteurs.

Il ne fallait surtout pas, disait-on, faire le jeu de l’extrême droite et des racistes. Jusqu’à un certain point, on comprend.