GAGNÉ, Colette



À l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 11 décembre 2016, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Colette Gagné, fille de feu Charles-Édouard Gagné et de feu Léa Roy demeurant à Beloeil. Elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Lucille (Émilien Cameron), Françoise, Guy, Claire ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera àde 10h à 10h55La mise en columbarium aura lieu le même jour au cimetière de St-Matthieu de Beloeil :