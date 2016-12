2016: une année de pleurs et de rires

2016, l’année de Leonard Cohen

En août, il nous a fait craquer avec sa lettre à sa muse Marianne: Je pense que je te rejoindrai bientôt. En octobre, il nous a planté un couteau dans le cœur en déclarant au New Yorker: «Je suis prêt à mourir.» Puis vint la sortie de You Want it Darker, un de ses plus beaux albums, et cette phrase annonciatrice: «Je suis prêt, Mon Dieu». Et le 7 novembre, il nous a achevés, en dansant sa dernière valse. Adieu, Monsieur Cohen, même si je ne suis toujours pas prête à votre absence.

2016, l’année des humoristes

Je ne me rappelle pas une année où les farceurs professionnels ont été aussi souvent au cœur de l’actualité. Guillaume Wagner a fait un fou de lui en donnant des leçons d’intégrité à Martin Matte (ha, ha, ha!); saint Mike Ward a posé en martyr de la Cause, en revendiquant le droit de s’acharner sur un enfant handicapé; Fred Dubé s’est fait montrer la porte de non pas une, mais bien deux émissions de Radio-Canada; Martin Perizzolo a perdu des plumes en s’engageant dans une émission intitulée Aventure extrême, pour se plaindre ensuite que l’aventure était trop extrême; et l’équipe de Juste pour rire a fait une folle d’elle en proposant un gala juste pour les femmes, comme si on était une thématique comme une autre.

2016, l’année des performances d’acteur

J’ai été renversée par le jeu de Joëlle Lanctôt tout simplement parfaite en Mary Poppins; le naturel désarmant de tous les enfants dans la série de Netflix, Stranger Things; les silences et les regards expressifs de Marion Cotillard dans Juste la fin du monde, de Xavier Dolan; la présence forte de Gildor Roy et le sourire carnassier de Sébastien Delorme dans District 31; le sadisme séducteur de Lou-Pascal Tremblay dans 1:54 de Yan England.

2016, pas l’année de Marc Labrèche

Comment peut-il nous avoir fait autant rire avec La fin du monde est à sept heures ou Le grand blond avec un show sournois et être aussi ordinaire à Info, sexe et mensonges? Une émission sur l’actualité complètement déconnectée, sans mordant, des sujets ordinaires qui datent et des farces qui tombent à plat. Est-ce parce que l’émission est préenregistrée? Est-ce parce que les scripteurs ne sont pas à la hauteur des collègues dont s’entourait Labrèche dans ses autres émissions? J’aurais tellement aimé aimer...

En 2016, la vie est fragile

Dominique Lévesque qui meurt à 64 ans d’un AVC, en vacances, avec sa famille. Josée Boudreault qui subit un AVC, en vacances avec sa famille. Tout peut basculer en une fraction de seconde. C’est aussi ce que j’ai retenu de ma série Ils ont frôlé la mort avec Normand Brathwaite, Annie-Soleil Proteau, Normand Lester et Peter MacLeod. «C’est beau, la vie»: voilà la leçon que Lucien Bouchard voulait que l’on retienne de son combat contre la mort. Notre bonheur ne tient qu’à un fil. Prenons soin de nous et de ceux que nous aimons. C’est ce que je vais faire au cours des deux prochaines semaines. Joyeux Noël et bonne année 2017. Je vous retrouve le 9 janvier.