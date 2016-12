POLIQUIN, Denise



À la Maison Michel-Sarrazin, le 17 décembre 2016, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Denise Poliquin, conjointe de monsieur André Dion, fille de feu dame Marguerite Hardy et de feu monsieur Robert Poliquin. Elle demeurait à Québec, et fut notamment connue pour ses commerces de soins esthétiques et auparavant pour son travail d'enseignante en Techniques de laboratoire médical au Cégep de Ste-Foy.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aude 16 h à 18 h 30.Outre son conjoint André Dion, elle laisse dans le deuil sa fille Emmanuelle Valin (Gildas Kouko), son petit-fils Ludovik, ses frères et sœurs: Guy (Marie-Berthe Beaudoin), Pierre (Christine Hébert), Odette (Henri Delisle), Yvan (Lise Lislois), Bibiane (Jean-Claude Garand), Hugues (Marthe Poulin), sa belle famille Dion, Cécile (feu Gaston Dion), Monique (feu Yvon Proulx), Lucie (Jacques Plante) et Hélène (Guy Séguin), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un remerciement particulier à la Docteure Michèle Lavoie, pour l'humanité et la chaleur démontrée pendant les premiers mois de soutien en soins palliatifs. À tout le personnel de la Maison Michel Sarrazin, une admiration sans bornes pour la douceur, l'amour et le respect prodigué qui ont permis à Denise de vivre ses derniers jours avec toute la sérénité possible dans le contexte. En fonction des volontés de Denise, privilégiez l'expression de vos témoignages de sympathie par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, http://www.michel-sarrazin.ca/. Des formulaires seront également disponibles sur place.