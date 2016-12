SAMSON, Marcel



À Boucherville, le 22 décembre 2016, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Marcel Samson, retraité d'Hydro-Québec, membre des Chevaliers de Colomb conseil 5673 de Boucherville, natif de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses fils Alain (Chantal Dufort) ses petits-enfants Ariane et Liam, Daniel son petit-fils Derek, sa mère Karine Bruens, sa conjointe Dorothée Lamontagne sa fille Anny Carrier ses petits-fils Xavier et Elliot, ses frères feu André, Jean-Paul (Evelyne Fortin), ses sœurs Colette (Yvan Lacombe), Louise (Jean-Denis Blais) ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis aule lundi 26 décembre de 19 h à 22 h, le mardi de 11 h à 14 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud ou à la Maison Source Bleue de Boucherville.