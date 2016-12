BEAUDETTE, Micheline Genest



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 17 décembre 2016, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Micheline Genest, fille de feu monsieur Armand Genest et de feu dame Laurina Auclair. Elle était l'épouse de feu monsieur Laurent Beaudette. Elle demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Stéphane Morand) et Éric; ses petits-enfants : Béatrice, Juliette et Édouard-Mathieu. Elle était la soeur de: feu Robert (feu Estelle Lemay), feu Pierrette (feu Absalon Gros-Louis), Denise (Robert Noska), Rolande (feu Robert Chantal), Louis (Fernande Siouï), feu Lucette (feu René Matineau), Muriel (feu Jean-Yves Brunelle) et feu André (Mary McCobry, Sylvio Plante) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3, tél.: (418) 683-8666, www.cancer.ca et à la fondation de l'Autisme de Québec, 1055, boul. des Chutes, Québec, Qc, G1E 2E9, tél.: (418) 624-7432. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.