OUELLET, Marie-Paule



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès subit de dame Marie-Paule Ouellet à l'âge de 77 ans, fille de feu monsieur Alfred Ouellet et de feu dame Alice Lévesque. Elle était l'épouse de feu monsieur Pierre Alexandre. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale mardi 27 décembre 2016 de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le mercredi 28 décembre 2016 de 9 h à 10h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Baie-Comeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Sylvie Boudreau), Hélène (Gilbert Guay), Isabelle (Rémi Leclerc); ses petits-enfants: Stéphanie, Vincent, Marianne, Mathieu, Mireille, Guillaume, Laurent; ses frères et soeurs: feu Marc (Nicole Ricard), feu Lina, Gloriette, Glorian (Marjolaine Gosselin), Henriette, Norbert, Henri (Francine Boisvert), Florent (Colette Boisvert), Lucie, Armand (Lyne Champoux); son beau-frère et ses belles-soeurs: Léopold (Thérèse Barbeau), Thérèse, Noëlla (feu Réal St-Laurent), Lucienne (feu Roger Ouellet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 4815, boul. de l'Ormière, bureau 280, Québec (Qc), G1P 1K6, Tél : 418-627-5527 ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5 Tél : 418-688-0878.