MORIN, Jean-Yves



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 17 décembre 2016, est décédé, à l'âge de 62 ans et 7 mois, monsieur Jean-Yves Morin époux de dame Joanne Gaudreault, fils de feu Charles-Auguste Côté et de feu Jeanne-Mance Deschênes. Il demeurait à Ste-Perpétue et autrefois à Beauport, Québec. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 12 h à 15 h 50.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Joanne; ses enfants: Dominic (Annie Simard), Julie (Steeve Barrette) et leur mère Francine Casgrain, Stéphanie (Pier-Olivier Caron) fille de feu Christiane L'Heureux; ses petits-enfants: Laurie-Ann, Jean-Christophe, Anaïs, Maxime, Sarah-Maude, Maélie, Lysabelle; la fille de son épouse Cathia Dubé. Il était le frère de: Gilles (Jocelyne Hardy), feu Yves, feu Céline. Il laisse également dans le deuil les membres des familles Gaudreault, L'Heureux et Casgrain. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses nombreux amis qui avaient une grande importance dans sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec. (Des formulaires seront disponibles au salon). Direction funéraire: