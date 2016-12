BOLDUC, René



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 17 décembre 2016, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé monsieur René Bolduc, époux de madame Céline Tardif, fils de feu madame Cécile Bouchard et de feu monsieur Lazarice Bolduc. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : feu Brigitte et Nathalie; sa petite-fille Alexandra Lessard (Pierre-Gabriel Gagnon) et son père Michel Lessard; sa sœur Louise (feu Edmond Belleville); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tardif : feu Thérèse (René Harris), Liliane (feu Denis Perreault), Jacqueline (Paul Morency), Hilda (feu Jean Morin), Louise (Roger Fleury), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Il est allé rejoindre outre ses parents et sa fille Brigitte, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tardif : Rollande (Gérard Després), Hélène, André (Léonie Bouchard) et Raymond. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Un remerciement spécial à tout le personnel du 8 e étage de l'Hôpital St-François d'Assise et à son équipe de soins palliatifs. Vos soins attentionnés et empreints de dévouement nous ont été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 1 888 939-3333 Courriel : info@sic.cancer .ca Site web : www.cancer.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.