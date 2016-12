Ça transige chez les initiés de Dollarama

Un somptueux château de style normand érigé sur un vaste terrain de 100 acres a été vendu à Notre-Dame-de-Bonsecours, en Outaouais, pour 1,75 million $. Le vendeur est le grand responsable des importations chez Dollarama, Geoffrey Robillard. Le château était en vente depuis plus d’un an pour 2,5 millions $. Rempli de marbre et de riches boiseries, il est une réplique d’un château belge saccagé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été construit par une riche famille immigrante en 1947. Il y a même une chapelle d’inspiration européenne derrière le château. Décrit comme un véritable palais, il a 27 pièces réparties sur plus de 8000 pieds carrés. La moitié des huit chambres jouit d’un foyer privé et d’une salle de bain. L’acquéreur est un financier de la région d’Ottawa.