Carrie Fisher lutte toujours pour sa vie, Hollywood «prie» pour elle

L'actrice américaine Carrie Fisher, qui incarne la mythique princesse Leia dans «Star Wars», luttait toujours pour sa vie samedi au lendemain d'une violente crise cardiaque à bord d'un vol entre Londres et Los Angeles.

La comédienne de 60 ans reçoit «les meilleurs soins possibles», a déclaré son frère Todd Fisher sur la chaîne ABC.

«C'est une dure à cuire qui a survécu à beaucoup de choses», a-t-il ajouté. «J'encourage tout le monde à prier pour elle».

Environ 15 minutes avant l'atterrissage vendredi, l'actrice brune aux yeux noisette a cessé de respirer, selon des témoins. Après de premiers soins de réanimation prodigués par des passagers membres du corps médical, elle a été prise en charge par les pompiers à l'aéroport.

D'après le site TMZ, il leur a fallu 15 minutes de réanimation intensive pour obtenir une pulsation cardiaque. Elle a ensuite été emmenée aux urgences du centre médical UCLA.

La Force la plus puissante

«Comme si l’année 2016 pouvait encore empirer... J’envoie notre amour à Carrie Fisher», a tweeté l’acteur Mark Hamill, qui incarne le célèbre chevalier Jedi Luke Skywalker, frère de Leia, dans l’épopée intersidérale.

«On t’envoie la Force la plus puissante de tous les univers », a renchéri l’actrice Gwendoline Christie, vedette de la série Game of Thrones et qui incarne la dangereuse Captain Phasma dans la nouvelle trilogie Star Wars.

Celle-ci a démarré avec Le réveil de la force et son prochain opus, Épisode VIII, doit sortir dans un an, avec Carrie Fisher qui reprend son rôle. D’après le site de référence Imdb.com, le film est actuellement en postproduction.

Carrie Fisher a grandi au coeur d’Hollywood et de l’industrie du cinéma, fille de Debbie Reynolds, connue notamment pour son rôle dans Chantons sous la pluie (1952), et d’une autre vedette, Eddie Fisher.

Elle a été propulsée sur le devant de la scène avec son rôle de la princesse rebelle Leia dans la trilogie originale Star Wars, devenue rapidement un phénomène culturel entre 1977 et 1983, où elle combat les forces de l’Empire avec Mark Hamill et flirte avec leur compagnon de route Han Solo, incarné par Harrison Ford.

La comédienne gouailleuse et à la voix rauque a admis dans de nombreuses interviews avoir été diagnostiquée bipolaire et avoir souffert d’une dépendance aux médicaments et à la cocaïne une grande partie de sa vie.

Elle a reconnu en avoir utilisé lors du tournage de l’Empire contre-attaque, sorti en 1980, et confié avoir subi une thérapie par électrochocs, méthode consistant à délivrer un courant électrique d’intensité variable dans le cerveau.

Auteure à succès, elle a chroniqué ses démons dans Wishful Drinking. Son nouvel ouvrage, The Princess Diarist, vient de sortir.

Celle qui fut le fantasme féminin de générations d’admirateurs de Star Wars, notamment à cause d’une scène de captive en bikini doré, avait annoncé en juin qu’elle allait tenir une rubrique de courrier du coeur dans le quotidien britannique The Guardian.

Elle disait vouloir guider les jeunes lecteurs, forte des enseignements tirés de ses problèmes psychologiques et de ses années de toxicomanie.