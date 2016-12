ALLAIRE, Denise Beaudoin



À la Maison Michel-Sarrazin, le 16 décembre 2016, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Denise Beaudoin, fille de feu M. Rodrigue Beaudoin et de feu dame Lucie Kenney, épouse de M. Jacques Allaire. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemardi le 27 décembre 2016 de 19h à 21h.de 12h30 à 13h50.Elle laisse dans le deuil outre son époux; ses filles: L-Caroline (Serge Lapierre) et Karine (Steve Saillant); ses petits-enfants: Rosie, Benjamin (Allison Fortier), Darick (Maude Lefrançois) et Nathan. Son frère, ses soeurs, ses beaux-frères et sa belle-soeur: Roland (Jeannine Perreault), Monique (feu Germain Charest), Rosanne (Jacques Thibeault) et feu Jeannine (Raoul Jenkins); de la famille Allaire: Fernand (feu Pierrette Brisson), Lucille (feu Claude Laporte), Aline (feu Raymond Fortin, Denis Savard), Bernard, Yolande (feu Germain Fournier), Gratien (Ginette Royer), Egide, Mario (Linda Desrosiers), Estelle (Vianney Charest), Lise (Genest Dupont), Marcel (Lise Bordeleau), Carmen Deschenes et Monique Blanchette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre : Emile Beaudoin (Claudette Sirois), Germain Beaudoin, Benoit Allaire (Jeannine Laporte) et Réal Allaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 ch St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, Tél.: 418 687-6084 www.michel-sarrazin.ca