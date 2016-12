De petit délinquant à tueur djihadiste

Berlin | Le suspect tunisien de l’attentat au camion-bélier de Berlin a connu un parcours chaotique classique qui l’a mené au djihadisme: petit délinquant et immigré clandestin, il s’est probablement radicalisé en prison avant de faire de l’Allemagne sa cible.

Anis Amri, qui a fêté ses 24 ans le 22 décembre et dont l’attaque a été revendiquée par le groupe État islamique, a été abattu en Italie par la police vendredi après plus de trois jours de cavale.

Photo AFP

Quand la révolution tunisienne éclate et renverse en janvier 2011, Anis a tout juste 18 ans. Sous le coup d’une condamnation de quatre ans de prison pour vol et cambriolage, il profite du désordre ambiant pour prendre la mer et rejoindre la petite île italienne de Lampedusa. Il ment alors sur son âge et est transféré en Sicile.

Radicalisé en prison ?

Outre sa condamnation, «Anis est aussi parti pour fuir la misère. Il n’avait aucun avenir en Tunisie [...]», raconte Abdelkader, son frère.

Photo AFP

Mais en Italie, il bascule de nouveau dans la délinquance. Arrêté avec des amis pour avoir incendié une école, il écope de quatre ans de prison. C’est sans doute dans l’un des pénitenciers par lesquels il est passé qu’il s’est radicalisé, selon la presse italienne

À sa libération, il rejoint l’Allemagne en juillet 2015. Très rapidement, policiers et procureurs remarquent que l’homme gravite autour de militants djihadistes notoires. Il se retrouve classé «individu dangereux» par les services spécialisés.

Le jeune Tunisien a aussi été observé par la police à plusieurs reprises, notamment le soir de l’attentat et quelques jours plus tôt, entrant et sortant d’une mosquée radicale, selon des médias.

Objet d’une enquête

Anis Amri a aussi été de mars à septembre l’objet d’une enquête pour «préparation d’un acte criminel grave représentant un danger pour l’État».

Malgré les filatures, les investigations n’ont pas «pu confirmer les soupçons».

Selon Berlin, rien ne permettait de croire qu’il préparait un attentat. Mais en novembre, la Rhénanie le signale de nouveau au centre antiterroriste fédéral.

Peu après, il disparaît. Jusqu’au soir du 19 décembre...