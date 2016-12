LEMIEUX, Jean-Marc



Au centre hospitalier du St-Sacrement, le 20 décembre 2016, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Lemieux, époux de feu dame Yolande Lévesque, fils de feu Emanuel-Odilon Lemieux et de feu dame Rose-Anna Godbout. Il demeurait à Cap-Rouge.La famille vous accueillera aule mardi 27 décembre de 17 h 30 h à 21 h. Le mercredi 28 décembre de 8 h 30 à 10 h 30.et de là au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil, ses filles: Hélène (Yves Martin), Annie (Carole Perron), sa compagne Ginette Gagnon, ses petits-enfants: Audrey (Pascal Chagnon), Charles (Jessica Marmen), Pierre-Luc (Julie Beaumont), Paule (Samuel Gagné - Auclair), et ses arrière-petits-enfants: Maika, Édouard-Alexandre, Séléna, Luka, Malik, ses frères et sœurs: Cécile (Jean-Eude Turcotte), Dr. Gérard (Louise Lemieux), Louis, feu Paul-Émile (feu Marie-Ange Moressy), feu Philippe, feu Robert, feu Benoît (Bernadette Boivin), feu Lucien (Rachel Fournier), sa belle-sœur Louisette Lévesque, feu André Lévesque ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'hôpital du St-Sacrement pour les excellents soins prodigués.