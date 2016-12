Finie la messe de minuit

C’est à la suite d’un sondage mené auprès de la communauté plus tôt cette année que M. Bouchard et son équipe en sont venus à la conclusion qu’une messe de minuit ne convenait plus aux attentes, surtout en ce qui concerne les jeunes familles.

«On a demandé aux gens s’ils voudraient avoir une messe plus tôt. J’ai eu plusieurs réponses et ça a été très largement majoritaire pour une messe un peu plus tôt, à 9 h 30. C’est la première année qu’il n’y en aura plus. Il y en a qui ont eu bien de la peine de ça, mais c’est de la nostalgie. Un moment donné, il faut se rendre à l’évidence: les gens ne viennent pas», explique celui qui s’occupe des activités qui se déroulent à la chapelle.