La nouvelle course à l’armement

Il y a fort à parier que tous les autres États du monde vont suivre l’exemple des États-Unis et de la Russie. Ces hausses des dépenses militaires signalent que nous entrons dans une nouvelle course mondiale à l’armement. Une première depuis la chute de l’Union soviétique.

Bien des facteurs peuvent expliquer cette nouvelle course à l’armement. Mais ils se résument à un mot: l’insécurité. Cette insécurité provient des politiques des grandes puissances. Par exemple, les États-Unis et leurs alliés ont rapproché leurs armées des frontières russes.

L’insécurité vient aussi des nouvelles armes qui rendent désuets les systèmes d’armement. Après les Chinois et les Américains, les Russes viennent de tester une arme destinée à abattre les satellites. Les missiles hypersoniques, les canons lasers et les robots-soldats changent les données de la guerre. Les bonnes vieilles stratégies de dissuasion reviennent donc à la mode. Et avec elles bien sûr, la dissuasion suprême, celle d’un holocauste nucléaire.

Il est difficile de mesurer la puissance réelle d’une armée. Une armée peut être très forte sur papier, mais ne rien valoir dans la réalité du combat. Les dépenses militaires rendent mal la puissance de l’armée, en raison des dépenses cachées et des différences de niveau de vie entre les pays. Enfin, une armée conventionnelle ne peut pas grand-chose contre une armée qui possède des bombes atomiques. Malgré tout, en tenant compte de ces différences, les plus puissantes armées du monde sont probablement dans l’ordre celles des pays suivants: 1) États-Unis, 2) Russie, 3) Chine, 4) Inde, 5) France, 6) Grande-Bretagne, 7) Japon, 8) Turquie, 9) Allemagne, 10) Italie Source: Global Fire Power

Le commerce mondial de l’armement est relativement stable depuis plusieurs années. Entre 2002 et 2012, ce commerce valait 131 milliards de dollars américains par année. Les États-Unis sont les plus grands exportateurs d’armes (78 %), suivis de l’Union européenne (11 %), de la Russie (5 %) et de la Chine (2 %). La part américaine tend à baisser au profit de la Russie et de la Chine.