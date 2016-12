Les grandes firmes informatiques veulent séduire les politiciens

Après avoir obtenu la part du lion avec près de 3 G$ de contrats avec le Québec depuis une décennie, des grandes firmes informatiques se disent maintenant «en crise» et ciblent des politiciens pour les convaincre de redonner plus de contrats au privé.

Depuis que le gouvernement libéral a commencé à faire le ménage en informatique, les firmes privées ont moins d’ouvrage. Entre 2013 et 2015, la valeur des contrats octroyés est passée de 750 à 350 M$ par année.

Il vient d’être produit par une firme de relations publiques mandatée par le Regroupement des partenaires du gouvernement en technologie de l’information (RPGTI). Il s’agit du lobby regroupant la plupart des firmes qui obtiennent le plus de contrats avec Québec, comme CGI, Bell, IBM, Fujitsu, Microsoft et Cisco, notamment.

Par ce plan d’action, le lobby vise des politiciens et de hauts fonctionnaires afin qu’ils soient «favorables à une recrudescence des contrats et investissements structurants» en informatique. Les députés Patrick Huot, Sam Hamad, Éric Caire et Nicolas Marceau sont notamment ciblés.