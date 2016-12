L’homme à tout faire à Columbus

Peu d’observateurs auraient en effet parié sur leurs chances d’occuper le premier rang de leur division, et encore moins de trôner au sommet du circuit.

Parmi les héros obscurs de la formation, le nom de Cam Atkinson est maintes fois mentionné. Et pour cause, il occupe le premier rang des pointeurs de son équipe avec une récolte de 35 points, dont 15 buts.

«C’est une question de confiance, a indiqué Atkinson, en entrevue au Journal de Montréal. On m’utilise à toutes les sauces et je donne le meilleur de moi-même à ­chacune de mes présences.»

Atkinson est non seulement l’un des meilleurs pointeurs du circuit en supériorité numérique, mais il a aussi inscrit deux buts lorsque son équipe était à court d’un joueur.

Il a pu terminer le match, mais il se déplaçait le lendemain avec une attelle au pied gauche et sa présence était incertaine contre les Penguins. Des traitements fructueux lui ont toutefois permis de jouer jeudi.

Si son talent n’a jamais fait de doute, comme le prouvent ses trois dernières saisons de 20 buts et plus, il tend à démontrer que les joueurs de petit gabarit ont encore leur place dans la LNH.

À 5 pi 8 po et 182 livres, il n’est pas sans rappeler Martin St-Louis, qui a connu une brillante carrière dans la LNH.

«Martin a été une idole dans ma jeunesse et une inspiration pendant les premières années de ma carrière. D’ailleurs, je le connais bien puisqu’on habite la même ville [Riverside, au Connecticut]. On s’entraîne ensemble et il est un partenaire de golf ­pendant la saison morte.»