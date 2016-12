Noël: une vieille histoire

Noël, c’est de l’histoire ancienne, surtout dans le Québec de l’inculture religieuse où elle est devenue aussi ignorée que l’histoire des découvreurs et des bâtisseurs du pays.

Le sens premier de Noël est encore, pour des milliards de chrétiens sur la terre, la naissance de l’enfant Dieu, mais non pas pour toutes les générations qui n’ont pas reçu d’éducation religieuse, même pas un enseignement de l’histoire des religions.

Durant cette période des Fêtes, les chants de Noël envahissent les ondes. Il est question du petit Jésus qui est né, des anges, des rois mages, de la Sainte Vierge, de la crèche et de l’homme Dieu descendu jusqu’à nous. Pour un très grand nombre, tout cela est un charabia hermétique. Or, la vie dans des sociétés d’origine chrétienne se déroule selon un calendrier liturgique qui souligne les temps forts de la vie de Jésus, comme Noël et Pâques.