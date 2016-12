Nouvelle application mobile à la Société de transport de Lévis

À l’instar de leurs voisins de Québec, les usagers de la Société de transport de Lévis (STL) pourront bientôt connaître, en temps réel, sur leurs téléphones intelligents, le moment précis de passage des autobus.

Ce service, sur lequel travaille la STL depuis 2012, doit être mis en place au cours de 2017, a affirmé au Journal le directeur général de la Société, Jean-François Carrier. «Nous sommes très avancés dans le processus, mais je ne peux pas vous donner une date précise», a-t-il indiqué.

Comparable au système Nomade du Réseau de transport de la Capitale (RTC), cette technologie a le nom provisoire de SAEIV. La STL promet que le nom commercial qu’elle choisira pour l’utilisation grand public sera plus convivial. SAEIV est déjà utilisée à l’interne par les employés de la Société pour répondre aux questions des usagers qui contactent le Service à la clientèle. À terme, chaque passager saura à quelle minute exacte passera son bus en consultant une application sur téléphone intelligent.

Quatre villes

SAEIV fait partie d’un projet global de la STL développé au coût de 3,8 millions $. Il doit être mis en place dans quatre villes qui travaillent de concert sur ce dossier. Il s’agit de Lévis, de Trois-Rivières, de Sherbrooke et de Saguenay.

L’idée est non seulement d’aider les usagers à mieux planifier leurs déplacements, mais il s’agit également de permettre à la STL de bien mesurer ses temps de parcours. «On veut réduire le temps de battement pour que les autobus soient à l’arrêt le moins longtemps possible. Ça nous permet de gagner en efficacité», signale M. Carrier. Selon lui, «un gain de 5-10 minutes sur un parcours peut sembler banal, mais quand vous multipliez ça par le nombre de parcours et quand vous le calculez sur une année, la somme peut être impressionnante».

Parallèlement à ces changements, la STL a récemment lancé un appel d’offres visant à moderniser son site internet.