Oui, les prix montent, mais non, pas de panique!

Je suis un peu sceptique quand je lis les différents rapports comme celui du professeur Yves Charlebois de l’Université de Dalhousie sur une hausse draconienne dès 2017 des prix des légumes et des viandes.

J’ai parlé directement avec Guy Millette de Courchesne Larose, grossiste en fruits et légumes.

Selon lui, il se peut que, si les projets du président élu Trump à propos de l’immigration se réalisent, il y ait une pénurie de main-d’œuvre. Cela pourrait faire monter les coûts et donc les prix, mais pas de façon draconienne.

Pour ce qui est du prix de la viande, et surtout du porc, ce sont des prévisions d’augmentation, et si c’est comme les sondages de la présidentielle américaine... Eh bien, on verra!

Voici un résumé des prix que j’ai pu observer à partir de la base de données des aubaines sur onmagasine.ca (qui remonte à 2013).

Chou-fleur : 14 sous d’augmentation en 2 ans

0,85 $ août 2014...

0,99 $ novembre 2016

Brocoli : 3 sous d’augmentation en 2 ans

0,75 $ avril 2014...

0,76 $ juillet 2015...

0,78 $ octobre 2016

Carottes : 5 sous de différence sur 1 an

0,15 $/lb novembre 2015...

0,19 $/lb octobre 2013, novembre 2014...

0,20 $/lb octobre 2015, septembre 2016

Mûres : 45 sous de différence en 2 ans

0,80 $ janvier 2014...

1,25 $ décembre 2013, novembre 2016

Poires Bartlett : 22 sous de différence en 2 ans

0,77 $/lb août 2014...

0,99 $/lb novembre 2013, novembre 2016

Ananas : 44 sous de différence en 2 ans

1,44 $ août 2014...

1,88 $ novembre 2013, février 2014, mars 2015, mai 2016

Pommes : 9 et 10 sous de différence en 1 an

McIntosh ou Spartan 0,40 $/lb juillet 2015...

McIntosh 0,49 $/lb octobre, novembre et décembre 2016...

Spartan 0,50 $/lb février, juillet 2015, janvier 2016

Pommes de terre : 1 sou de différence en 3 ans

0,09 $/lb novembre 2013, novembre 2015...

0,10 $/lb novembre 2014, novembre 2015, décembre 2016

Bœuf haché maigre : 41 sous de différence en 3 ans

2,47 $ octobre 2013...

2,88 $ novembre 2016

Porc haché maigre : 45 sous de différence en 3 ans

0,99 $ décembre 2013...

1,44 $ septembre 2016

Poitrines de poulet frais désossées : 1,78 $ de différence en 3 ans

1,99 $/lb décembre 2013

2,99 $ janvier 2014

3,77 $ septembre 2016

En résumé.

Les prix des fruits, des légumes et des viandes et volailles sont basés sur le même principe que la Bourse... Ça monte et ça redescend selon l’offre et la demande.

Personne n’a jamais parlé du prix du poulet et, pourtant, c’est la plus haute hausse que j’observe.

En résumé, si on surveille les aubaines, si on congèle lorsqu’il y a une bonne aubaine, on peut voir sa facture monter de façon moins grande et dramatique. Donc, pas de panique!