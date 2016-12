Passer Noël derrière les barreaux

Coupés du reste du monde et souvent séparés de leur famille pour Noël, les détenus québécois arrivent tout de même à trouver un peu de réconfort derrière les barreaux en cette période de l’année éprouvante.

«Le plus difficile, c’était d’imaginer que ma mère et ma sœur avaient de la peine à cause de mon absence. C’est surtout ça qui me faisait mal, au-delà du fait que j’étais en prison», raconte un ex-détenu condamné quelques jours avant Noël en 2008.

Incarcéré dans divers établissements fédéraux jusqu’en 2014, l’homme qui a préféré garder l’anonymat pour rebâtir sa vie, se souvient toutefois que la période des Fêtes était toujours un peu plus «festive», ce qui lui permettait d’alléger sa peine et surtout, ses remords.

«On avait droit à un menu spécial pour Noël. On pouvait avoir du saumon fumé par exemple, ou des sauces auxquelles on n’avait pas droit normalement, comme de la sriracha. On avait aussi plus de choix de savon à lessive. C’est con, mais quand t’es en dedans, c’est déjà ça», dit-il.

Moins de célébrations

Le président du syndicat des agents correctionnels du Canada, Frédérick Lebeau, travaille depuis longtemps à l’Établissement Archambault, à Sainte-Anne-des-Plaines. Il a passé plusieurs Noëls «en dedans» en raison des horaires atypiques.

«C’est toujours spécial de passer Noël avec des détenus. Ça reste des êtres humains et la période des Fêtes est chargée d’émotivité pour eux. C’est sûr que ce n’est pas toujours évident», reconnaît-il.

Selon lui, ce moment de l’année est cependant toujours assez serein entre les murs, surtout dans les zones à sécurité minimum. Mais il déplore les coupes budgétaires faites sous le règne du gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui auraient obligé les établissements carcéraux à sabrer leurs «célébrations de Noël».

«Avant 2014, il y avait des messes organisées, des crèches, mais, depuis qu’ils ont coupé, il n’y a plus rien. Il y a parfois un menu spécial, mais c’est rare», dit-il.

Messes de Noël

Aumônier de prison entre 2004 et 2014, le prêtre Jean-Eudes Fortin organisait une messe de Noël chaque année dans le gymnase de l’Établissement Leclerc, à Laval. Près de 250 détenus, membres de leurs familles, bénévoles et agents correctionnels se réunissaient alors pour un moment de célébration. Une chorale venait chanter, des prisonniers prenaient part à une crèche vivante et un menu spécial était servi, raconte-t-il.

«C’était vraiment la fête pour une journée en prison. Puis après, il n’y avait plus rien qui se passait pour le reste de l’année. Ça faisait baisser la morosité et ça calmait les prisonniers. Tout le monde était gagnant là-dedans», assure M. Fortin.

Certains criminels qui ont fait les manchettes cette année passeront Noël derrière les barreaux. C’est le cas de l’ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, qui s’est retrouvé en taule à quelques jours du 25 décembre. D’autres ont toutefois eu plus de chance et ont réussi à éviter la prison, du moins, pour le temps des Fêtes.