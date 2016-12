Patinons la planète

Vous avez des bidous dans votre budget vacances, vous aimez l’hiver, vous cherchez un endroit magique? J’en ai un. D’ailleurs, si j’étais plus riche (moins cassé comme un clou rouillé), j’irais avec vous. Aller patiner dans la tour Eiffel à Paris. C’est tout simplement magnifique, hallucinatoire. Au premier étage, à environ 60 mètres du sol avec vue imprenable sur la ville, on a aménagé une véritable patinoire pour faire triper Français et touristes. On loue patins, bâtons de hockey, il y a même des instructeurs. Et vous connaissez les cousins. Même s’ils ne savent pas le manier, ils ne niaisent pas avec le puck. Sandwichs au fromage à raclette, vin chaud, gaufres agrémentent ces moments de glisse inoubliables. Patiner sur Paris est possible jusqu’au 19 février. J’en rêve. Autre beauté de l’affaire, c’est que, bien que ce soit très humide, il ne fait pas froid à Paris. En après-midi, ça peut monter jusqu’à 15 degrés à cette période-ci de l’année.

AILLEURS

Moins loin, il y a aussi la fameuse patinoire du Rockefeller Center en place à New York depuis 75 ans. D’une beauté incroyable, il y a également la patinoire multi-illuminée du Millenium Park à Chicago. Ou alors, allez patiner dans une féerique ambiance en plein cœur du doux centre-ville de Vancouver au Robson Square. Et si jamais vous passez par là, arrêtez à Moscou. La patinoire du parc Gorki, selon plusieurs, est la plus belle au monde. Bars à vodka tout le tour. Si vous avez besoin d’espace pour vos entourloupettes, il vous faut faire un détour à Pékin pour aller patiner sur le lac Kunming. Une petite patinoire de 700 000 mètres carrés, l’équivalent de 100 terrains de football. On ne se pile pas sur les lacets.

QUELQUES FOULÉES

Au party de Noël des cols bleus, on a annulé le jeu de la chaise musicale. Tout le monde restait assis.

Gilles Vaillancourt s’habitue à sa nouvelle vie de prisonnier. Hier, il a gagné au jeu «On se vole un cadeau».

Cette semaine, un policier ben saoul qui fonce dans un char de police et un pharmacien sur la coke. Les Bougon ont de la compétition.

Dernière visite du Canadien à Columbus, c’était début novembre. Un revers de 10-0 sans changer de gardien. Vous vous en souvenez? Al Montoya aussi.

La boutique de marijuana... la seule qui a réussi sa vente d’ouverture le même jour que sa vente de fermeture.

À DEMAIN

Pu de place.