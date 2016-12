[PHOTOS] La Boule à neige fait un retour illuminé et musical à la Place d'Youville

La Boule à Neige de la Ville de Québec a accueilli vendredi soir ses premiers spectacles depuis son installation à la Place d’Youville plus tôt cette semaine, une première sortie en un an et demi pour la structure de 175 000$.

Installée aux abords de la patinoire d’Youville, la Boule à neige géante offre un cachet encore plus particulier au secteur. Illuminée et animée par des musiciens, la structure a définitivement plu aux gens rencontrés hier.

«C’est très original, je n’ai jamais rien vu de semblable par le passé», confiait Serge Drouin, un résident de St-Georges-de-Beauce venu profiter des charmes de Noël de la ville en compagnie de son épouse Florianne.

«Ça crée une ambiance particulière sur le site. Les gens s’arrêtent pour écouter les artistes, pour prendre un café, ça fait très vivant», ajoutait cette dernière.

Sortie tardive

Malgré les bons commentaires, certains citoyens auraient bien aimé voir la ville utiliser la structure plus souvent depuis son acquisition en 2014.

Après sa présentation à Bruxelles cette année-là, la Boule à neige n’avait été revue qu’au Carnaval de 2015 et lors d’Expo-Québec quelques mois plus tard.

«C’était le temps qu’ils la ressortent. S’ils se décident à l’utiliser, ça va avoir valu la peine d’investir ce 175 000$ là parce que la structure est bien», estime Pierre Tremblay.

À l’année?

Plusieurs ont trouvé la Boule à neige tellement bien qu’ils proposent même de l’utiliser à l’année.

«Juste la boule, entreposée dans un garage ou installée ici, ce n’est pas suffisant. Ça prend de l’agrément, des spectacles. Pourquoi ne pas la garder toute l’année? La boule de neige en été ça peut paraître spécial, mais les touristes adoreraient se prendre en photo», propose André, un résident de Québec.

S’en tenant à l’hiver pour l’instant, la boule ornera la Place d’Youville jusqu’à la fin du Carnaval le 12 février prochain. Des spectacles y auront lieu en fin d’après-midi les vendredis, samedis et dimanches à partir du 27 décembre prochain.