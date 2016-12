Pignon Bleu: année record pour l'Opération Paniers de Noël

L’Opération Paniers de Noël du Pignon Bleu distribuera samedi, de 9h à 11h, un nombre record de 125 bacs de denrées non-périssables à des familles des secteurs de la Basse-Ville, de Vanier et de Limoilou.

Cette nouvelle marque survient au même moment où l’organisme célèbre ses 25 ans d’existence. Le directeur general Richard Foy y voit là un geste symbolique, qu’il entend célébrer « en poursuivant la mission de son organisme, qu’est d’intervenir en sécurité alimentaire auprès des enfants et des familles des quartiers défavorisés de Québec ».

De nombreux bénévoles et fournisseurs auront de nouveau contribué à faire de cette initiative un veritable succès. Un total de 400 enfants et parents bénéficieront des services du Pignon Bleu cette année. « On a la chance de compter sur un réseau important de partenaires et de lieux de denrées, dans 75 entreprises et bureaux gouvernementaux de Québec », a souligné M. Foy.

De grands acteurs laissent leur marque à ce projet en 2016. C’est le cas de Viandex, un grossiste d’ici en alimentation ayant offert 250 boîtes de produits de viande ou de poisson qui seront redistribuées. Les Biscuits Leclerc participent également au mouvement, tout comme le Métro Ferland et les quelques centaines de bénévoles impliqués.

Dès 9h, aujourd'hui, ces derniers passeront au Pignon Bleu pour récupérer les 600 paniers entreposés sur la rue Saint-Vallier. Ils se rendront ensuite à l’épicerie pour y ajouter des denrées fraîches avant de livrer tout aux 125 familles concernées.

En 2017, l’organisme communautaire soulignera son quart de siècle à l’occasion de divers évènements en collaboration avec ses nombreux partenaires. L’implication du groupe en insertion d’emploi des parents et en soutien scolaire aux enfants sera également mis de l’avant cette année.