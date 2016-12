Les superbes voix de la Chapelle de Québec, une ambiance céleste et propice au recueillement et une qualité d’écoute exceptionnelle, la première de l’événement Le chemin de Noël aura été mémorable.

Bernard Labadie, directeur artistique de la Chapelle de Québec et chef fondateur des Violons du Roy, peut dire mission accomplie. Il a placé, vendredi, au Palais Montcalm, les premiers jalons d’une tradition pleine de magie.

Cet itinéraire poético-musical, constitué des chants de Noël allemands, anglais et français, d’orgue, de harpe et de lecture, s’inspire de l’événement A Festival of Nine Lessons and Carols, qui se tient chaque année, depuis 1918, dans la chapelle du King’s College, à Cambridge en Angleterre.

Dans une salle Raoul-Jobin remplie au maximum, Le chemin de Noël a eu l’effet, comme l’a précisé Bernard Labadie, d’un moment d’arrêt avant de plonger dans la folie des fêtes.

À pleins poumons

Lorsque les voix féminines de la Chapelle de Québec se sont mises à flotter dans l’obscurité, pour la pièce Once in Royal David’s City, les poils se sont dressés sur les bras et c’était comme si le temps s’était arrêté. Lampions à la main, les 22 altos, basses, sopranos et ténors sont allés rejoindre l’organiste Richard Paré et la harpiste Valérie Milot.

Le public, qui n’avait pas le droit d’applaudir, afin de favoriser le caractère introspectif et méditatif de l’événement, a été invité à chanter, à pleins poumons, les refrains des Venez, divin Messie, Les anges dans nos campagnes, Ça bergers et Il est né le divin enfant, générant une impressionnante communion de voix.

Le comédien Jacques Leblanc a effectué, avec brio, les liens entre les 12 tableaux avec des textes religieux, du Beaudelaire, du Rimbaud et autres.

De beaux passages de harpes dans Sainte-Nuit, Gott ist mein Hirt (Dieu est mon berger) et Ich steh an deiner Krippen hier (Je me tiens près de ta crèche), Richard Paré a mis un terme à la soirée, après le départ des chanteurs, avec une superbe envolée, seul à l’orgue Casavant et dans la lumière.

Merci Bernard Labadie pour cette superbe idée. On a déjà hâte au 23 décembre 2017.