Therrien déçu... pour ses joueurs

COLUMBUS | Malgré la défaite, une quatrième de suite face aux surprenants Blue Jackets de Columbus, Michel Therrien a tenu néanmoins à louanger le travail de ses soldats après la rencontre.

«Je suis déçu pour mes joueurs, a exprimé l’entraîneur en chef du Canadien d’entrée de jeu. Ils auraient sûrement mérité un meilleur sort avec l’effort qu’ils ont déployé tout au long du match.

«Les breaks n’étaient pas de notre côté. Ce sont des choses qui arrivent au cours d’une saison. En d’autres moments, c’est nous qui allons probablement en ­profiter.»

Therrien a bien aimé la tenue des siens en troisième période, où, après un chambardement de trios, ils ont menacé la mince avance de 2 à 1 que détenaient les Blue Jackets. Sans pourtant la briser.

«Oui, nous avons raté des occasions d’égaler la marque, a poursuivi Therrien. Mais il faut donner crédit à nos rivaux et particulièrement à leur gardien [Sergeï ­Bobrovsky], qui a été solide dans les ­moments opportuns.

Lourdes pertes

Therrien n’a pas cherché les excuses, mais il a toutefois reconnu que l’absence d’éléments importants, notamment au sein de sa brigade défensive, n’a pas aidé la cause de l’équipe.

«Ce n’était pas évident d’affronter une équipe aussi redoutable quand, en raison de blessures, vous êtes privés de joueurs aussi importants qu’Andreï Markov ou Alex Galchenyuk», a-t-il déclaré.

«Cependant, d’autres ont pris la relève et c’est ce qu’on attend d’eux. Mais ce ne fut pas suffisant.»

« On s’attend à plus de Radulov »

Alexander Radulov est en panne sèche et Therrien a tôt fait de le rappeler.

«Oui, on s’attend à plus de Radulov offensivement, a répondu Therrien. C’est certain que l’absence de Galchenyuk se fait sentir dans son cas. Il y avait une belle ­chimie entre les deux.»

Pour une sixième rencontre d’affilée, le Russe a été blanchi de la feuille de ­pointage. Rien, absolument rien.

Du reste, Therrien voit la pause de Noël de trois jours bénéfique pour ses joueurs.

«Ce congé arrive à un bon moment, a-t-il conclu. Le calendrier est difficile, surtout quand on dispute deux matchs en 24 heures comme ç’a été le cas.

«Ils ont un besoin d’un repos pour faire le plein. On a joué beaucoup de hockey dernièrement et on a pressé le citron.»