Une douleur vive et un fiasco à oublier

Dans le vestiaire d’Équipe Canada junior, il n’est pas question de revivre le cauchemar de l’an dernier en Finlande. La défaite en quart de finale le soir du 2 janvier est encore bien imprimée dans la mémoire des joueurs et des dirigeants de la formation nationale.

Pour la première fois en 17 ans, le ­Canada était évincé de l’élite mondiale, terminant en sixième position. Il cherchera donc à redorer son blason devant ses partisans à Montréal et ­Toronto, où il a d’ailleurs remporté l’or il y a deux ans.

Du lot de ceux qui ont joué sous les ordres de Dave Lowry dans la décevante aventure scandinave, cinq sont de retour. Matthew Barzal, Thomas Chabot, Julien Gauthier, Mitchell Stephens et Dylan Strome sont décidés à crier vengeance, cette fois sous les ordres de ­l’entraîneur-chef québécois Dominique Ducharme. Photo d’archives, AFP

Sensation désagréable

«La sensation de cette défaite est facile à se remémorer, tellement elle n’est pas agréable, a fait savoir l’un des meneurs de la formation, Dylan Strome. C’est un mauvais souvenir qu’on peut utiliser chaque jour pour rester positif et concentré sur le travail à faire.

«Tu veux faire partie d’une équipe gagnante qui ira chercher l’or», a ajouté l’espoir des Coyotes de l’Arizona, qui n’a jamais digéré cette sixième position.

«Tout le monde se souvient de cette aventure en Finlande, on s’en parle même entre vétérans, a indiqué Chabot, seul défenseur de retour cette année. On a la chance de participer à nouveau à ce tournoi. Il faut se reprendre et penser à ce que cette équipe a réussi il y a deux ans. On est excités à l’idée de ­commencer le tournoi.»

Selon lui, l’équipe est plus talentueuse et rapide que celle de l’an dernier. C’est aussi ce que croit le dépisteur en chef et directeur du personnel, Ryan Jankowski.

«Nous gardons la même philosophie que par le passé. Nous avons une équipe rapide et très agile. J’aime aussi qu’elle soit plus mature. Nous ne pouvons nous passer de l’expérience des vétérans.

«Ils sont affamés et ils peuvent ­expliquer aux plus jeunes ce qu’est le sentiment de perdre dans cet uniforme», a-t-il ajouté, lui qui n’a toujours pas avalé l’amère pilule de la sixième place (lire autre texte).

À la conquête de l’or

Tyson Jost n’a qu’une idée en tête: festoyer avec la médaille d’or le soir du 5 janvier. «On a vu ce qui est survenu l’an dernier. On ne veut surtout pas le répéter, a signalé l’attaquant recruté chez les Fighting Hawks de l’Université du ­Dakota du Nord. On vise l’or.»

L’ailier québécois Julien Gauthier n’a fait aucune cachette au terme du camp d’entraînement. Le mot d’ordre est clair et écrit noir sur blanc. «C’est la médaille d’or, rien de moins, a lâché l’attaquant âgé de 19 ans qui avait amassé deux aides et réchauffé le banc plus souvent qu’à son tour en Finlande. ­Perdre comme c’est arrivé l’an dernier, c’est inacceptable. Il faut faire un bon travail pour aller jusqu’au bout.»

Profonde blessure à panser

Photo Chantal Poirier

La profonde blessure de la déroute 2016 n’est pas guérie chez les dirigeants de Hockey Canada.

Ils ont ruminé la décevante sixième position en Finlande, le troisième parmi les pires résultats de l’histoire depuis 1977, à égalité avec le tournoi de 1992 en Allemagne.

L’année a donc été longue dans les bureaux de la formation nationale. «Je n’ai toujours pas avalé cette performance, a fait savoir le dépisteur-chef et directeur du personnel des joueurs, Ryan Jankowski, durant le camp d’entraînement.

«Il y a une blessure qui ne guérira jamais tant et aussi longtemps que cette équipe n’ira pas jusqu’au bout, a ensuite lâché celui qui a participé à l’aventure l’an dernier en Scandinavie. J’ai été extrêmement déçu et fâché par l’équipe, parce qu’avec ces joueurs, je croyais que nous pouvions aller plus loin que le quart de finale.»

Si c’était à refaire, Jankowski regrouperait les mêmes joueurs, mais apporterait quelques modifications en chemin. «Je ne changerais pas une maudite affaire de ce groupe, a affirmé celui qui a passé des heures à analyser et trouver les raisons de cette déroute avec Scott Salmond, le vice-président aux opérations hockey. Mais je changerais la façon de préparer le groupe. Nous avons longuement discuté de ce qui s’est passé quelques jours à peine après notre retour. Nous avons jeté des idées sur papier et donné notre opinion pour faire avancer le programme. C’est ce qui me motivait à recommencer cette année.»

Équipe différente

«Chaque équipe est différente. On ne pouvait pas appliquer les mêmes concepts à la formation de 2016 qu’à celle de 2015, a-t-il ensuite expliqué sans pointer du doigt l’instructeur déchu Dave Lowry. Chaque année, il y a des joueurs différents, des entraîneurs différents, donc une mentalité différente.

«Notre équipe est montée selon les plans et les fondements de Hockey ­Canada, a ajouté celui qui a mis en place la formation championne du ­tournoi en 2015. Il faut juste lui ­apporter de petites modifications.»