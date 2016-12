NADEAU, Claude



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 19 décembre 2016, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Claude Nadeau, époux de feu madame Céline Lemieux, fils de feu Marcel Nadeau et de feu Noëlla Bergeron. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Aaron et Maxime (Jessica St-Jean); ses petits-enfants : Alicia et Rosalie; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s dont madame Diane Thibault. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson du Québec. La famille vous accueillera auà compter de 13h30.