PÉPIN PLAMONDON, Marie-Claire



Au Centre d'Hébergement de Saint-Raymond, le 15 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Marie-Claire Pépin, épouse de feu monsieur Gaston Plamondon. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 10 h à 13 h 45,L'inhumation se fera ultérieurement. Madame Pépin laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Lise Ouellet), Isabelle (Réjean Ouellette) et Benoit; ses petits-enfants: Claudiane, Clairélaine (Jean-Philippe LeBlanc), Claudéric (Marie-Ève Monchamp) et Éloïse (Nicolas Roy); son arrière-petit-fils Adrien; ses frères et soeurs: feu Jean-Charles (Marie-Aimée Desrochers), feu Bruno (Jeannine Méthot), Jacques (Raymonde Desrochers), feu Paul-Émile (Laurienne Légaré), Thérèse (Marcel Lambert), Rita (feu Charles-Édouard Marcotte), feu Henri, Léopold (Louisette Jobin), Marc (Lisette Paquet), Micheline (Roch Barrette), feu Marcel, Nicole et Guy (Guylaine Bilodeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon: feu Augustine (feu Nobel Smith), feu Georgette, feu Rolland (feu Aline Rioux), feu Robert (feu Antoinette Grégoire), Joseph-Édouard (feu Georgette Pothier), feu Guy (feu Lorraine Huot) et feu Pauline (feu Albert Rushdy). Elle laisse également dans le deuil neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr François Drolet et tout le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf (700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 -http://www.fsssp.ca/pages/dons_memoriam). Des formulaires seront disponibles au salon.