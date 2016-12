CHENARD, Yolande



À l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 16 décembre 2016, est décédée, à l'âge de 73 ans et 6 mois, dame Yolande Chenard conjointe de monsieur Adélard Nicole, fille de feu Robert Chenard et de feu Monique Michaud. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 12 h à 15 h 50.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil son conjoint bien-aimé Adélard; ses enfants: Linda Hains (Gilles Martin), Christian Hains (Chantal Castonguay), son petit-fils Yoann; ses soeurs: Yvette (Marcel Barbeau) et Bibianne; ses frères: Sylvain (Lynne Vachon), feu Maurice (feu Fernande Boucher); ses nièces: Nathalie Barbeau (Guy Chatelain), Nancy Barbeau (Daniel Jaillet), Dominique Rivard (André Gosselin), Vicky Chenard (Christian Plamondon), sa filleule Cathy Chenard; les membres de la famille Nicole: Renelle, Simone, Bruno (Antoinette Thibault) et Rolande. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière ou à la Fondation André-Côté. (Des formulaires seront disponibles au salon). Direction funéraire :