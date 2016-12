DUBÉ, Jeannine Morneau



À l'IUCPQ, le 21 décembre 2016, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Jeannine Morneau, épouse de feu monsieur Lucien Dubé, fille de feu monsieur Albert Morneau et de feu dame Graziella Bélanger. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à 12h45 pour recevoir les condoléances. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Luc, Johanne, Gina, feu Francis, Serge, Nancy, Donald, Carol et Sylvain ainsi que leurs conjoints et conjointes. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs, ses petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que tous les membres des familles Morneau et Dubé. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1V 0B8.