MOREAU, Fernand



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 15 décembre 2016, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Fernand Moreau, époux de madame Lucienne Saillant. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La direction des funérailles a été confiée à la maisonoù la famille vous accueillera à compter de 11 h 30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de la Nativité de Notre-Dame (rue Wilbrod Robert). Monsieur Fernand Moreau laisse dans le deuil son épouse madame Lucienne Saillant, ses filles: Lucie et Francine (Gaétan Bernard); ses petits-enfants : Marie-Eve (François Boivin), Philippe (Marilou Ouellet) et Roxanne (Cédrick Fafard) ; ses arrière-petits-enfants : Wilyam et Rosaly ; ses sœurs : Bérangère (feu Marcel Lapointe) et Raymonde (feu Gaston Dupéré) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Edgar Lambert (feu Pierrette Moreau), Nelson Saillant (Diane Robitaille), Wheeler Saillant (Marie Fortier) et Lucien Saillant, son amie madame Denise Tremblay ainsi que plusieurs neveux et nièces et ami(e)s. Il était le frère de feu Jean-Paul (feu Claire Tremblay), feu Marie (feu Pierre Marcoux) et feu Louise (feu Jean-Marc Gignac). Remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans pour leur dévouement et les bons soins prodigués.