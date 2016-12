Des ambitions internationales

Après le Québec, c’est le monde entier qu’Étienne Drapeau a placé dans sa ligne de mire. Le chanteur démarrait l’été dernier son opération séduction en République dominicaine, premier pas vers son rêve de carrière internationale.

«Je suis allé en France il y a quelques années pour essayer de percer là-bas. À l’époque, je me ­disais que j’aimerais bien que ça marche. Mais quand je suis arrivé en République dominicaine, je me suis dit que je savais que ça allait marcher», relate Étienne Drapeau.

Le chanteur a mis les ­bouchées doubles pour être parfaitement outillé avant de démarrer cette aventure. Cours de danse latine et d’espagnol intensifs ont fait partie de son quotidien plusieurs mois avant de poser ses valises à Santo ­Domingo. Étienne Drapeau raconte y avoir vécu «deux des plus beaux mois de sa vie», l’été dernier.

«Là-bas, la musique et la danse font partie de leur quotidien. On y entend de la bachata et du merengue à tous les coins de rue, du matin au soir», explique-t-il.

Un premier extrait radio

Durant cette période, le chanteur a enchaîné les passages dans différents médias locaux, où il présentait des versions espagnoles de différentes de ses chansons. C’est finalement T’es ma femme, t’es la plus ­belle, revisitée à la sauce latine sous le titre Eres Mi Reina, qui a été ­choisi comme premier extrait. Un choix qui s’est imposé de lui-même.

«Ça a été mon plus gros succès au Québec; chaque année, on me ­demande d’aller le chanter dans des mariages. Alors je me suis dit que si cette chanson avait été capable de ­toucher les gens ici, elle pourrait le faire là-bas», avance Étienne Drapeau.

Bientôt un album en ­espagnol

Le chanteur planche d’ailleurs sur un premier album en espagnol, composé d’adaptations de ses plus grands succès. Outre Eres Mi Reina, on pourra y entendre de nouvelles versions de pièces comme À toutes les femmes que j’ai aimées, Je l’ai jamais dit à personne et T’es toute ma vie.