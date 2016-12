Dubois moins à l’aise à l’aile gauche

Si Dubois se disait prêt et apte à jouer à toutes les positions à l’attaque avant le tournoi, force est d’admettre qu’il n’est pas des plus à l’aise à l’aile gauche.

«Je ne me souviens plus de la dernière fois que j’ai joué à cette position, a-t-il indiqué après la victoire, hier. Ça me prend un peu de temps à m’ajuster. En plus, je joue avec des gars que je ne connais pas.»