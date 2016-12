Embarquement immédiat pour le Cap Corse

L’inauguration du parc ­naturel marin du Cap Corse, créé en juillet dernier pour protéger des espèces rares de plantes et certains oiseaux, remet en ­lumière un secteur que les voyageurs ­pourraient avoir oublié au profit d’autres joyaux comme les Calanques de Piana ou Bonifacio. Petit tour d’horizon des ­immanquables du Cap Corse.

Le sentier des Douaniers, la balade pour prendre l’air

Pour approcher au plus près ce nouveau parc naturel marin – le plus grand en France métropolitaine – il faut remonter le sentier des Douaniers. Depuis le port de Macinaggio jusqu’à Centuri, les randonneurs partent à la rencontre de la faune et de la flore, sur un itinéraire long de 26 km. À l’est, on observe des plages et le maquis tandis que l’ouest fait la part belle aux rochers de schiste vert et au décor sauvage.

Expériences gastronomiques

La région est connue pour être un point d’ancrage à gastronomes. Les deux tables vedettes sont auréolées d’une étoile chacune. Dans le petit village d’Erbalunga, le Pirate est un spécialiste de la cuisine de poissons, avec une carte concentrée sur les spécificités corses. Au sud-ouest, quand le Cap Corse ­laisse place à la région du Nebbio, La Roya ­attire les autres gourmands à Saint-Florent.

Nonza, le village incontournable

Désigné village préféré des Français, Nonza est niché entre mer et montagne, ravissant les touristes par son charme simple, avec ses maisons au toit de lauze. Il faut monter dans la tour Paoline pour observer le paysage et le dégradé de couleurs entre la plage de galets et l’horizon.

Au sommet du Monte Stello, l’un des plus beaux panoramas

La Corse regorge de panoramas à couper le souffle et le Cap Corse n’y fait pas exception. Le Monte Stello culmine à 1307 mètres d’altitude. Une randonnée de six heures permet d’atteindre un point de vue s’étendant jusqu’à Italie, par temps clair. Le paysage est sculpté par l’île Rousse et l’îlot de Giraglia. Le mieux est de démarrer la marche tôt pour assister au lever du soleil.

Macinaggio, pour buller et partir en mer

En bordure du site classé Natura 2000, qui comprend notamment les îles de ­Finocchiarola, le port de Macinaggio est un point de chute idéal pour partir en mer et ­faire le tour du Cap, visiter l’île de Capraia ou la Giraglia, ­ralliée chaque année lors d’une course de ­voiliers depuis Saint-Tropez.