Expédition dans la mer d’Andaman

PHUKET, Thaïlande | Les croisières de type «expédition» attirent de plus en plus de voyageurs de tous âges. Voici le récit d’un parcours en boucle de 11 jours dans la mer d’Andaman, à partir de Phuket, en Thaïlande, à bord du Silver Discoverer.

Ce trajet, sur les anciennes routes commerciales entre l’Inde et l’Extrême-Orient, était déjà connu des marins au 7e siècle. Comme ces derniers, les ­passagers du Silver Discoverer ­s’arrêteront d’abord en Inde avant de se diriger vers le Myanmar.

Longtemps isolée et rarement visitée, l’ancienne Birmanie n’est ouverte que depuis peu au tourisme, mais elle exerce une véritable fascination chez tous ceux qui s’y rendent. Comment pourrait-il en être autrement avec ce pays considéré comme l’un des plus secrets d’Asie? Le Myanmar envoûte avec ses milliers de temples recouverts d’or, ses statues de Bouddha aux courbes féminines, ses villages figés dans le temps, ses croyances et ses coutumes qui perdurent depuis des siècles et son peuple accueillant, chaleureux et d’une gentillesse sans borne pour les touristes.

Des îles inviolées

Après les escales dans les villes et villages de l’Inde et du Myanmar, le Silver Discoverer se dirige vers l’archipel Mergui et ses 800 îles vierges. Appartenant au Myanmar, ces îles, éparpillées dans une nature intacte et posées sur des eaux cristallines offrant une visibilité sur 10 à 40 mètres de profondeur, sont un véritable rêve pour les ­plongeurs et amateurs de snorkeling.

Quant aux contemplatifs, ils laissent leur regard se perdre sur ces paysages se déclinant en multiples tons de bleus et de turquoise, sur le vert profond des forêts tropicales luxuriantes, sur le blanc quasi immaculé du sable poudreux de ses plages, sur les mangroves envahissantes, sur les macaques ­mangeurs de crabes et sur les oiseaux rares et colorés que débusque le ­guide ornithologue.

Dans le parc national marin de Lampi, une sortie aux aurores permettra ­même aux passagers de découvrir un village de gitans de la mer. Une ­installation totalement illégale.

Une croisière d’expédition peut ­sembler plus chère à l’achat, mais contrairement à une croisière classique, les surprises et les découvertes sont ­toujours au rendez-vous.

À SAVOIR

Notre coup de cœur: les marchés traditionnels, immenses et hors de l’ordinaire, comme celui de Nyaung U. Inoubliable.

Coût: 12 350 $ US. Ce prix comprend la croisière de type tout compris­­, la présence de l’équipe d’expédition­­ composée d’experts (biologistes marins, ornithologistes, historiens, etc.), toutes les excursions et les explorations par zodiac, un sac à dos et une bouteille d’eau, les pourboires et les boissons. On y trouve le plus haut ratio équipage/clients de l’industrie, un service personnalisé avec un maître d’hôtel et le WiFi gratuit pour certaines suites. Le vol n’est pas ­inclus.

Meilleur temps pour s’y rendre: ­de novembre à mars alors que c’est ­l’hiver et que la température tourne autour de 31 °C.

À noter: le Myanmar étant un pays où les droits de l’homme ne sont pas respectés, certaines régions sont ­interdites aux étrangers ou fortement déconseillées. Il vaut donc mieux le ­visiter avec des experts.

Les vols: se rendre à Phuket demande environ 30 h (incluant les correspondances et les attentes). Il vaut donc mieux arriver quelques jours plus tôt. À Phuket, l’hôtel Katathani Phuket Beach Resort s’avère un choix judicieux: www.katathani.com.

En savoir plus: www.silversea.com

LES ESCALES

Phuket, Thaïlande. Île de villégiature moderne et dynamique, elle accueille plus de 6 millions de visiteurs annuellement. Ces derniers aiment son littoral dentelé, son intérieur vallonné et ses ­forêts luxuriantes.

Port Blair, Inde. La principale ville des îles Andaman semble figée dans les années 1940. Ses deux musées (de la marine et anthropologique) permettent de mieux comprendre le mode de vie des tribus locales tandis que l’ancienne prison rappelle les dures conditions de vie de ce lieu d’exil où l’on emprisonnait les opposants politiques qui luttaient pour l’indépendance de l’Inde.

Ross Island, Inde. Nommée capitale des îles par les Britanniques, entre 1858 et 1941, l’île est caractérisée par une ­série de bâtiments anciens, laissés à l’abandon. Les figuiers, vignes et banians­­ qui s’entremêlent sur ces ruines leur donnent un aspect mystérieux et envoûtant.

South Cinque, Inde. On y trouve quelques-unes des plages les plus ­spectaculaires des îles d’Andaman.

Yangon, Myanmar. Plus grande ville du pays et ancienne capitale (jusqu’en 2006), l’endroit fascine par son ­architecture coloniale, ses marchés traditionnels­­, ses traditions ancestrales et sa pagode Shwedagon, vénérée comme un symbole de perfection architecturale et dont le sommet est orné de 5488 diamants et 2317 rubis.

Bagan, Myanmar. Berceau de la civilisation et ancienne capitale birmane, cette cité religieuse séduit par son parc archéologique comptant quelque 3000 temples, datant de la période mongole (11e au 13e siècle), rassemblés sur 42 km2. Il s’agit de l’un des plus grands sites du genre sur la planète et l’un des plus grands trésors archéo­logiques du monde. Fascinant!

Bago, Myanmar. L’ancienne capitale du royaume de la civilisation «mon». On y trouve l’un des plus grands monastères du Myanmar.

Thanlyin et Dala, Myanmar. Deux petits villages situés au milieu de la campagne birmane avec ses marchés, ses transports en cheval-panier ou en «tri-shaw», ses temples et pagodes.

Archipel Mergui, Myanmar. Cet ­archipel, qui accueillait un navire de ­croisière pour la toute première fois, compte plus de 800 îles réparties sur 36 000 km2. Alors que le navire reste à l’ancre, les sorties exploratoires se font en zodiac de même que les plongées ou le snorkeling, sans oublier le débarquement sur la plage de Shark Island. ­Paradisiaque.

Pour tous les âges

S’il est vrai qu’il faut jouir d’une certaine forme ­physique, il n’est pas nécessaire d’être un athlète pour participer à une croisière d’expédition. Lors de cette croisière, l’âge des passagers variait entre 10 et 81 ans!