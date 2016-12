Fin de la chasse aux caribous: un déséquilibre profond

Il y a deux ans, un Innu de Maliotenam, près de Sept-Îles, m’a avoué une chose troublante: lors d’une journée de chasse, lui et ses trois compagnons avaient abattu 29 caribous!

Deux des nemrods souhaitaient en ramener 10 chacun à domicile et les deux autres n’en voulaient que cinq! L’année d’avant, ils en avaient rapporté 42 à cinq chasseurs.

Avec la fin de la chasse au caribou à compter du 1er février 2018 que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vient d’annoncer, il faut se demander si certains autochtones vont exagérer.

Pour les nations crie, inuite et naskapie, rien ne change; elles pourront encore faire le suivi de leur récolte afin d’assurer une saine gestion des troupeaux de caribous migrateurs restants. Il n’est certes pas facile de vivre dans le Grand Nord et plusieurs peuples comptent sur cette venaison pour subvenir à leurs besoins, et c’est compréhensible.

Mais ce qui me déconcerte, c’est que des autochtones, demeurant dans des régions beaucoup plus au sud s’y rendent à leur guise sans tenir compte des saisons de chasse et des quotas et pigent à outrance dans le cheptel, de façon complètement déraisonnée et justifient leurs actes comme étant de la chasse de subsistance!

Chiffres éloquents

Il faut savoir que les chasseurs n’ont récolté que 2975 bêtes en 2014-2015, moins de 2500 en 2015-2016, et il ne sera possible d’en prélever que 1366 l’automne et l’hiver prochain. Si je reviens à l’exemple des Innus de Maliotenam qui en ont abattu 29 en une seule journée, pour les supposés besoins de quatre personnes, cela représente plus de 2,12 % de la récolte totale autorisée pour les Blancs en 2017! Et ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres.

Je suis d’accord que le ministre Luc Blanchette ait pris cette décision afin d’assurer la pérennité de l’espèce. Il faut toutefois que tout le monde mette la main à la pâte et que certains individus, au nom de je ne sais quel traité historique, arrêtent de braconner de la sorte. Vous aurez évidemment compris que je ne fais pas allusion aux peuples du Grand Nord.

Déclin

Le cheptel de la rivière George avait drastiquement chuté en passant de 776 000 bêtes dans les années 1990 à 74 000 en 2010 et à 25 000 lors des relevés de 2012. L’été dernier, le troupeau a été estimé à seulement 8900 caribous.

La horde de la rivière aux Feuilles, pour sa part, a connu elle aussi une baisse significative de 200 000 cervidés de 2001 à 2011 en passant de 628 000 à 430 000 caribous. La situation ne s’est guère améliorée puisqu’aujourd’hui il ne reste que 199 000 bêtes, soit une autre baisse de 54 %.

Le déclin graduel s’explique en partie par la condition de leur habitat qui a été longtemps surutilisé, soit par le piétinement, soit par la surconsommation. Lorsque leur nourriture – le lichen qui prend au moins 75 ans à se régénérer – est plus rare, les bêtes deviennent moins massives et leur condition physique dépérit inévitablement. Les nouveau-nés sont malheureusement plus petits et plus chétifs. Ajoutez à cela que le lait maternel est beaucoup moins riche. Le taux de mortalité monte alors en flèche. Ces pauvres bêtes deviennent beaucoup plus fragiles aux parasites, aux conditions climatiques très rigoureuses et à la prédation des loups et des ours.

Réaction

Selon Marc Plourde, président-directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec, cette décision traduit un déséquilibre profond dans le traitement des chasseurs et pourvoyeurs québécois comparé aux Premières Nations qui ont exigé la fermeture de la chasse sportive.

«Le gouvernement a tranché sans nous consulter ni nous impliquer d'aucune façon dans la recherche de compromis, déplore M. Plourde. Rien n'a été fait pour favoriser un dialogue constructif avec les membres du Comité conjoint. C'est un rendez-vous manqué qui aura de graves conséquences pour les Québécois et pour leur accès futur aux ressources fauniques du Nord... québécois?»

Avenir compromis

Avec la tangente des dernières saisons, j’ai bien peur qu’on ne puisse plus chasser le caribou avant plusieurs années, voire des décennies. On comptait plus d’une quarantaine de pourvoyeurs spécialisés en 2005. Il n’en reste plus qu’une dizaine qui offrent encore ce type d’activité de prélèvement. Selon moi, à moins qu’ils réorientent leur vocation, ces derniers n’auront d’autres choix que de fermer leurs livres.

D’ici à la date fatidique du 1er février 2018, la chasse se déroulera avec une réduction de 50 % du nombre de permis de chasse comparativement à 2017.