Joyeuses Fêtes à tous!

Le temps des Fêtes est propice au recueillement, au divertissement et à la lecture, c’est pourquoi Le Journal de Québec a préparé pour vous un contenu varié, festif et complet pour occuper vos temps libres.

Même si plusieurs acteurs de l’actualité sont en congé pour au moins deux semaines, nos journalistes, eux, continuent de travailler pour vous livrer l’actualité du jour. Quelques chroniqueurs ont pris congé, mais plusieurs continueront d’écrire.

Notre édition papier fait relâche demain et lundi, ainsi que le 31 décembre et le 1er janvier, mais notre site internet journaldequebec.com et notre application J5 resteront alimentés d’informations 24 heures sur 24, tous les jours. Restez branchés et nous vous tiendrons informés.

VOS cahiers

Le Cahier WeekEnd et Vacances est au rendez-vous. Aujourd’hui, vous y trouverez un horaire télé spécial pour ne pas manquer le meilleur de la période des Fêtes. La semaine prochaine, ne manquez pas les 50 événements les plus marquants de l'année et les coups de cœur de nos différents chroniqueurs.

Ne cherchez pas notre Cahier Casa et Saveurs, il fait relâche durant deux semaines. Il sera donc de retour le samedi 7 janvier.

Reportages spéciaux

Notre couverture spéciale du temps des Fêtes commence dès aujourd’hui avec des histoires inspirantes, des bilans de fin d’année et des reportages spéciaux.

Dans ce numéro, je vous recommande un reportage de notre Bureau d’enquête sur une très rare histoire documentée d’espionnage impliquant une multinationale québécoise. Notre Bureau d’enquête prévoit d’ailleurs publier 12 autres reportages au cours des prochains jours.

Nous avons aussi rencontré des gens formidables que nous commençons aujourd’hui à vous présenter. Vous pourrez lire quatre entrevues aujourd’hui seulement, dont celle sur une fillette de 21 mois qui survit à quatre chirurgies contre un cancer (p. 5) ainsi qu’un article sur une grande sportive qui continue de voir la vie positivement malgré une jambe amputée (page 52). Ces témoignages s’ajoutent à nos entrevues du samedi avec Thomas Mulcair (p. 42) et Jean-François Lisée (p. 43). Des dizaines d’entrevues ont été préparées pour vous présenter des personnes extraordinaires durant les Fêtes.

Jeux et Mots croisés

Vous aurez peut-être enfin un peu plus de temps pour faire vos jeux préférés, c’est pourquoi nous avons pensé vous offrir deux cahiers spéciaux pendant les Fêtes.

Aujourd’hui, faites plein de grilles de mots croisés grâce à un supplément de 12 pages que vous trouverez au centre du cahier WeekEnd. Au total, il y a pas moins de 21 grilles de mots croisés dans le journal d’aujourd’hui, incluant la Super Grille du samedi.

Samedi prochain, vous trouverez un autre cahier de jeux, cette fois pour toute la famille. Cette édition contiendra aussi notre traditionnel cahier Astrologie de 16 pages ainsi que notre cahier sur les Bébés de l’année.

Sport, sport, sport

Comme c’est la tradition dans le temps des Fêtes, les meilleurs jeunes hockeyeurs au pays sont le centre d’attention avec la présentation du Championnat mondial junior. Nous suivrons de près Équipe Canada junior qui tentera de faire oublier sa piètre performance de l’année dernière en Finlande. L’occasion est belle puisque le tournoi se déroule à Montréal et Toronto, du 26 décembre au 5 janvier, et le club compte six Québécois, le plus fort contingent depuis 2000. Je vous invite d'ailleurs à lire notre guide complet sur le tournoi dans nos pages 81 à 85 aujourd’hui.

Le Canadien de Montréal a entamé pour sa part un long voyage de sept matchs sur la route hier soir et nous serons à ses côtés tout au long du périple pour scruter ses performances à la loupe.

Les 30 et 31 décembre, Le Journal désignera ses athlètes de l’année dans le monde et au Québec.

Nous travaillons pour vous

On vous l’a déjà dit, et c’est vrai plus que jamais: Le Journal de Québec se voit comme un ami de ses lecteurs qu’il informe et dont il défend les intérêts.

Nous parlons à nos lecteurs des sujets qui les intéressent dans un langage clair. Nous voulons informer, expliquer et vulgariser le monde de plus en plus complexe qui nous entoure.

Comme un bon ami, nous voulons aussi vous divertir.

Bonne lecture et joyeux Noël à tous !

Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef