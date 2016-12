Joyeux Noël mes amis(es) !

Ça y est ou presque. C’est dans quelques heures que nous fêterons Noël. J’en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël, et que la fête soit belle et joyeuse, et que vous soyez entourés des gens que vous aimez! Ayons une petite pensée pour ceux et celles qui seront seuls(es) en cette période de réjouissances.

Encore un peu de courrier de Noël. Merci, pour leurs cartes, à: Patrick Gosselin, de Force G communications; Jimmy Jolicoeur, de chez Imago Communication; Arlette Paradis, artiste-peintre; Jean-Pierre Garneau, d’Ameublement de Bureau la Capitale Inc.; Christiane et Jean-Yves Germain, du Groupe Germain; Stéphan Viau, président du CA du Centre Mgr Marcoux; Pierre Dolbec, de Dolbec international; Lise Boulanger, présidente des Aînés Regroupés de Charlesbourg (ARC) et l’équipe de TéléMag Québec.

Archidon 2016

Photo courtoisie

Plus de 200 personnes dans le besoin ont été reçues, le 18 décembre dernier, au restaurant microbrasserie Archibald (Duplessis) pour un dîner de Noël dans une ambiance de fête, servi par le personnel de l’Archibald aidé par quelques personnalités du monde politique (ministre Duclos), religieux (Mgr Lacroix) et des médias. L’Archidon a également permis de remettre 8500 $ à Lauberivière, somme qui a été amassée pendant tout le mois de novembre, alors que les restaurants Archibald de Sainte-Foy et de Lac-Beauport s’étaient engagés à verser 1 $ par burger vendu. Les clients étaient également invités à faire un don de 1 $ lors de leur visite dans les deux restaurants.

Nouveau président

Photo courtoisie

Bravo au Dr Paul Paquin qui a été nommé récemment au poste de président du conseil d’administration d’AG-Bio Centre, cet incubateur d’entreprises innovantes situé dans le complexe technologique du Cégep Lévis-Lauzon. Retraité depuis 2015, le Dr Paquin a enseigné au Département des sciences des aliments de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l’Université Laval (FSAA) pendant plus de 30 ans.

La tradition se poursuit

Photo courtoisie

Depuis 52 ans, le Dr Urgel Pelletier, omnipraticien à la retraite, décore sa résidence de la rue Smith, à Sept-Îles, à l’occasion du temps des Fêtes. Le thème et la décoration varient chaque année. En 2016, le Dr Pelletier a choisi une gerbe de 7 étoiles et la lune décroissante en plus d’une couronne de Noël de 6 pieds de diamètre qui orne la façade de la maison avec 2 gros chandeliers de 8 pieds de hauteur.

95 ans

Photo courtoisie

Mme Noëlla Arcand Péloquin, de Charny, aura 95 ans demain, jour de Noël. Sa fille Lise et toute la famille veulent, par mon entremise, lui souhaiter un heureux anniversaire. Voilà, c’est fait!

Anniversaires

Photo courtoisie

Dave Morissette (photo), joueur de hockey (1998-2000: Canadiens), animateur à TVA sports, 45 ans... Ricky Martin, chanteur et acteur portoricain naturalisé espagnol, 45 ans... Diane Tell, chanteuse québécoise, 57 ans... Daniel Johnson fils, homme politique, chef du Parti libéral du Québec (1994-98), premier ministre (1994), 72 ans... Mary Higgins Clark, auteure américaine de romans policiers, 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 décembre 2015. George Clayton Johnson (photo), 86 ans, écrivain américain... Le 24 décembre: 2014. Edward Greenspan, 70 ans, avocat criminaliste canadien-anglais... 2013. Frédéric Back, 89 ans, artiste, illustrateur et cinéaste canadien... 2006. Réjean Gignac, 52 ans, ex-conseiller à la Ville de Québec et sa fille Stéphanie... 1997. Pierre Péladeau, 72 ans, président de Quebecor.