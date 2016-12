Le déclin du caribou remis en question

ROUYN-NORANDA | Selon plusieurs pourvoyeurs et municipalités du nord de la province, Québec aurait décidé d’annuler la chasse sportive aux caribous à partir de fausses données.

«Je suis présent sur le terrain huit mois par année, dit Jean Tremblay, propriétaire d’Air Saguenay. Je développe le Nord depuis 35 ans et le gouvernement tente de me faire croire qu’un biologiste qui a passé quatre jours dans un hélicoptère connaît mieux l’état de la population de caribous que nous? On vient de tuer une industrie et de couper l’accès au Nord à partir de fausses données. Pour moi, il s’agit d’une expropriation pure et simple des pourvoyeurs parce que les autochtones ont pris panique après le dévoilement des chiffres.»

Ce dernier transporte chaque année des centaines de personnes vers les pourvoiries du Nord-du-Québec en plus d’en exploiter deux lui-même.

60 % du chiffre d’affaires

La chasse au caribou a déjà représenté jusqu’à 60 % de son chiffre d’affaires, mais, en raison des restrictions des dernières années, la chasse ne représente plus que 25 % de ses revenus. «Ça va être très difficile pour nous de poursuivre nos activités. Il va falloir avoir des compensations du gouvernement», dit-il.

Selon lui, la fin de la chasse au caribou aura des répercussions beaucoup plus larges que ce que croit le gouvernement.

Par exemple, Air Saguenay opère des hydrobases qui permettent aux propriétaires d’avion privé d’avoir accès au Nord-du-Québec.

«On ne maintiendra pas ça ouvert si on n’a plus le volume de vol. Et ce volume vient de la chasse. Québec vient de fermer un accès au Nord pour les Blancs», croit M. Tremblay.

Le président de l’Administration régionale de la Baie-James, qui regroupe plusieurs municipalités du Nord-du-Québec, Alain Poirier, doute aussi que le cheptel ait chuté de 54 % comme le soutien l’inventaire fait par Québec l’été dernier.

Nouvel inventaire

«Nous allons faire notre propre inventaire par satellite, une méthode qui, selon nous, est plus précise que l’échantillonnage par hélicoptère», a soutenu M. Poirier, qui aimerait que Québec revoie son moratoire si leur étude montre que la population de caribous n’est pas aussi basse que ce que croit Québec.

Mercredi, le ministère de la Faune a annoncé que la chasse sportive au caribou n’allait plus être permise pour une période indéterminée à compter du 1er février 2018. Il ne resterait plus que 199 000 caribous dans le troupeau de la rivière aux Feuilles alors qu’il y en avait plus de 430 000 en 2011.

Les communautés autochtones pourront continuer de prélever du caribou pour leurs propres besoins, comme le prévoit la Paix des Braves.

« Sauvage, improvisé, sans respect, sans empathie »

À 16 h 10 mercredi, le propriétaire d’Air Saguenay, Jean Tremblay, qui transporte et héberge des touristes à la chasse au caribou, a été convoqué à une conférence téléphonique pour 16 h 30.

En moins de 15 minutes, le gouvernement lui a annoncé la fin de la chasse au caribou de la rivière aux Feuilles et possiblement la fin de son gagne-pain.

«Ça a été fait de manière sauvage, improvisé, sans respect et sans empathie. On n’a même pas pu poser de questions ni donner notre opinion», a dit M. Tremblay.

Le gouvernement a annoncé la création d’un comité ministériel pour trouver des solutions afin d’amoindrir les impacts.

Culture crie

Le grand chef des cris, Matthew Coon Come, avait interpellé le gouvernement le 19 décembre, soit deux jours avant que l’interdiction soit décrétée.

«Nous sommes très concernés par le déclin du caribou. Le caribou est une importante ressource pour les communautés nordiques qui comptent sur lui pour la nourriture, l’habillement et pour le maintien de notre culture», avait dit M. Coon Come, avant de demander la fermeture de la chasse sportive.

Deux jours plus tard, le ministre de la Faune, Luc Blanchette, annonçait la fin de la chasse pour une durée indéterminée. Le ministre n’était pas disponible hier pour expliquer sa décision.

La chasse sportive pour l’autre grand troupeau de caribou migrateur, celui de la rivière George, avait déjà été interdite en 2012 après que Québec eut constaté une baisse majeure de la population.

Selon les données du gouvernement, le nombre de caribous serait passé d’environ 28 000 en 2012 à environ 10 000 à l’automne 2015.