Le premier vrai Noël d’Amélie

Amélie, 21 mois, vivra son premier Noël loin des hôpitaux et près de tous les membres de sa famille, après avoir subi quatre chirurgies cardiaques en un an, dont l’une à cœur ouvert.

Véritable petite boule d’énergie et de sourires, rien ne laisse croire qu’Amélie Bouffard a souffert de graves problèmes de santé quelques heures après sa naissance le 6 février 2015, à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

«C’était un bébé calme, facile», se souvient sa mère, Stéphanie Gignac. Toutefois, ces beaux moments pour la famille de la Rive-Sud de Québec ont rapidement été assombris, lors de la visite de la pédiatre, durant la nuit.

«Elle a pris le bébé. Je voyais que la pédiatre écoutait son cœur. Elle s’est fermé les yeux, je vais m’en rappeler toute ma vie. Puis, elle s’est tournée vers moi et elle m’a dit qu’il y avait un problème avec son cœur, raconte Mme Gignac. Ils l’ont pris, comme on prend un chiot. Elle était bleue.»

Opérée à quelques jours de vie

Amélie a été rapidement transférée au CHUL. Après un branle-bas de combat de l’équipe médicale, le diagnostic est tombé. Elle souffre d’atrésie de la valve pulmonaire. Il s’agit d’une absence de communication entre le ventricule droit et l’artère pulmonaire.

«Son sang ne s’oxygénait pas», vulgarise son père, Steve Bouffard.

Quelques jours après sa naissance, Amélie a dû subir une première intervention chirurgicale pour corriger le problème, en vain. Les médecins font une seconde tentative, une semaine plus tard, mais c’est encore un échec.

«Nous étions optimistes, mais chaque fois nous étions déçus, car ça ne fonctionnait pas. Un moment donné, on s’est dit: nous sommes déçus, mais elle, elle se bat encore, et c’est difficile. On s’est dit que la prochaine fois que nous serions déçus, c’est quand les médecins reviendraient de l’opération et qu’ils nous diront qu’Amélie n’est plus avec nous», indique la mère.

Une quatrième opération réussie

C’est finalement à la quatrième opération, cette fois-ci à cœur ouvert, qu’Amélie s’est tirée d’affaire. Les chirurgiens ont tenté l’ultime technique, celle de la valvulotomie. C’était le 4 février dernier. En attendant l’intervention, l’enfant était contrainte de rester loin des microbes et de réduire les contacts le plus possible afin de ne pas tomber malade.

Cette année, cette petite coquine châtaine aux bras grands ouverts, toujours prête à donner un câlin, pourra célébrer les fêtes, le cœur rempli de bonheur.

«On veut inspirer le monde à ne pas avoir peur quand quelque chose arrive. Il y a de l’espoir», termine le père.

Atrésie de la valve pulmonaire