le week-end culturel de Andrea Lindsay

Quel est le livre qui vous a récemment séduite? Photo courtoisie

J’aime beaucoup lire les bandes dessinées de Guy Delisle. C’est quelqu’un qui voyage partout dans le monde. Il s’inspire d’ailleurs de ses voyages pour l’écriture de ses livres. Il peut aussi bien écrire sur le contexte politique ou bien sur le style de vie. On lui doit notamment S’enfuir, récit d’un otage, Chroniques de Jérusalem et Chroniques birmanes.

Quel est le spectacle à voir? Photo Pierre-Paul Poulin

Je suis curieuse de voir le nouveau spectacle de ­Fabien Cloutier, Assume. J’ai vu un de ses précédents spectacles, Scotstown, que j’ai apprécié pour son ­style d’humour. Ayant un petit garçon de 4 mois, je n’ai pas beaucoup de temps, mais je vais tenter d’en trouver pour ce spectacle. J’aime beaucoup les ­spectacles d’humour en général et évidemment les spectacles de musique.

Quel est le film à ne pas manquer? Photo courtoisie

Je tiens à voir le film britannique Absolutely Fabulous du réalisateur Mandie Fletcher, qui est sorti à la suite de la série télé du même nom qui a été ­diffusée dans les années 1990. Comme j’étais une fan de la série télé, j’aimerais vraiment voir le film récemment sorti. C’est une comédie policière ­amusante et les actrices sont excellentes. J’aime beaucoup Jennifer Saunders et Joanna Lumley, deux actrices fabuleuses. C’est de l’humour léger qui me séduit néanmoins.

Quelle est l’exposition qui vous interpelle? Photo courtoisie, Robert Mapplethorpe

Celle du photographe américain Robert Mapple­thorpe, qui s’est fait connaître pour ses photos en noir et blanc. L’exposition qui se tient au Musée des beaux-arts de Montréal présente ses œuvres en ­grande première canadienne. C’est pas moins de 250 photos qui y sont exposées. J’ai découvert cet ­artiste et ses photographies par le biais du livre Just Kids de Patti Smith, qui retrace la carrière de son ami Robert Mapplethorpe. Ce photographe a une façon particulière de jouer avec la lumière que j’apprécie beaucoup. On a jusqu’au 22 janvier 2017 pour s’y rendre.

Quelle est la musique que vous aimez écouter? Photo courtoisie

J’ai eu un coup de cœur pour l’auteure-compositrice-interprète américaine Laura Pergolizzi. J’aime beaucoup son single Lost on You, que j’écoute en boucle. Je ne l’ai pas encore vu en spectacle, mais c’est quelque chose que j’apprécierais beaucoup. Elle est très ­talentueuse et sa voix est magnifique.