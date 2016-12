Les plaisirs du mont Royal

Que l’on soit Montréalais ou pas, le parc du Mont-Royal est une destination ­traditionnelle unique pour les plaisirs d’hiver. Il y a une joie de vivre ­contagieuse qui nous rappelle l’époque pas si lointaine où les enfants jouaient souvent.

J’allais écrire que peu de choses ont changé au fil des décennies sur la montagne, mais ce n’est pas tout à fait vrai.

Ce qui a changé

On entend souvent parler espagnol, une langue de plus en plus répandue sur le continent. Sur la patinoire, des Néo-Québécois tentent d’avancer, alors que d’autres, ­visiblement habitués à nos hivers, s’amusent sur la glissoire.

Si, autrefois, on glissait un peu partout sur la montagne en traîne sauvage, on a maintenant l’avantage de dévaler une glissoire avec corridors, partagés entre les chambres à air et les luges.

Autre avantage majeur: la patinoire ­réfrigérée, une assurance en cas de redoux. Au pavillon du Lac-aux-Castors, on loue ­patins et supports d’apprentissage.

Raquette et ski de fond

Organisées par les Amis de la montagne, les activités ne manquent pas. Des randonnées guidées en raquettes sont proposées les ­vendredis et samedis soirs. Une sortie spéciale est prévue le 30 décembre pour le Nouvel An, avec un verre de mousseux et un point de vue sur la ville.

Libre à vous de découvrir la montagne en ­raquettes, en empruntant un sentier balisé. Quand la neige est assez abondante, il vaut la peine de s’y rendre pour le ski de fond, le ­réseau de sentiers s’étirant sur une vingtaine de kilomètres.

Au fait, les Amis de la montagne organisent un concours consistant à partager une photo prise au mont Royal sur Twitter et Instagram en utilisant le mot-clic #MtRoyalmoment. Le prix: deux billets pour la Célébration des Tuques bleues le 16 février prochain, une ­balade nocturne en raquettes suivie d’une ­fête gastronomique au grand Chalet.

Repères

PARC DU MONT-ROYAL Accès en auto : par l’avenue du Mont-Royal Ouest ou le chemin de la Côte-des-Neiges En métro : station Mont-Royal, puis autobus Chemins ou sentiers: marche (8 km), raquette (3 km), ski de fond (22 km) Tél.: 514 843-8240 (poste 0) www.lemontroyal.qc.ca/hiver

photo courtoisie Stéphane Daoust

Au pays de Fred Pellerin